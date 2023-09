Unilever anuncia processo seletivo com MAIS DE 100 VAGAS para todo o BRASIL

A Unilever está na lista das que mais empregam. Dessa vez, são mais de 100 vagas de emprego para todo o país. As inscrições já estão abertas, inclusive, prorrogadas.

As oportunidades são para São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco e Rio de Janeiro, além do Distrito Federal.

Vagas de emprego

As oportunidades são para nível superior e engloba estudantes do ensino superior (bacharelado, licenciatura ou tecnologia), com previsão de conclusão entre dezembro de 2024 e dezembro de 2025.

Não é obrigatório ter proficiência em língua estrangeira, porém, o candidato precisa ter disponibilidade de horário para estagiar 30 horas por semana.

As áreas ofertadas nas vagas de emprego são:

Comercial e Desenvolvimento de Negócios; Compras; Comunicação Institucional; Finanças; Jurídico; Logística; Marketing; Pesquisa e Desenvolvimento; Qualidade; Recursos Humanos; Supply Chain; Tecnologia da Informação; e Trade Marketing.

Os municípios em que haverão contratações são:

Aguaí/SP, Vinhedo/SP, Valinhos/SP, São Paulo/SP, Indaiatuba/SP, Brasília/DF, Pouso Alegre/MG, Curitiba/PR, Recife/PE, Igarassu/PE e Rio de Janeiro/RJ.



O programa anuncia que será voltado a candidatos de diversas origens, com foco em atrair indivíduos negros, LGBTQIAP+, com deficiência e mulheres. As vagas abrangem uma ampla gama de áreas

Além de bolsa auxílio, os candidatos contarão com os seguintes benefícios:

plataforma de ensino de línguas estrangeiras, descontos em produtos da empresa, plano de saúde, bônus natalino, apoio financeiro e assistência para pessoas trans, programa Crescer que fornece suporte jurídico, financeiro, social e psicológico, vale-refeição ou alimentação no local, vale-transporte, plano odontológico, seguro de vida, gympass e acesso a uma plataforma de aprendizado.

Como se inscrever nestas vagas de emprego?

Os interessados poderão se inscrever por meio do:

A prova vai contar com algumas etapas, sendo elas:

avaliação de alinhamento de valores, atividade on-line, entrevistas, feedback e verificação de documentos.

Outras vagas de emprego

A Raia Drogasil, referência em farmácia, anuncia processo seletivo com mais de mil vagas em todo o país. As oportunidades são para São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, dentre outras localidades.

Entre outros cargos, a carreira que tem mais oportunidade é para atendente de farmácia. Há vagas também para funções de farmacêutico e consultor de beleza. Para se inscrever os candidatos precisam ter acima de 18 anos. A Raia oferta oportunidades para pessoas que ainda não tiveram chance de se empregar no mercado de trabalho.

Além de salários compatíveis com o mercado, os aprovados contarão com os seguintes exercícios:

benefícios como plano de carreira, assistência médica, assistência odontológica, auxílio-academia, auxílio-educação, auxílio-farmácia, convênio com empresas parceiras, participação nos lucros ou resultados, seguro de vida e vale-transporte.

Como se inscrever?

Os interessados poderão se inscrever no site: www.vagas.com.br/vagas-de-raia. A empresa não informou uma data limite para o término das inscrições, deixando a seleção em aberto até o preenchimento dos cargos.

Outras vagas de emprego

Muitas oportunidades em todo o país. As vagas de emprego somam 800 chances para vários cargos. Empresas renomadas, Vale, SEST SENAT trazem grandes chances para o mercado de trabalho.

A seguir separamos uma lista com vagas para diferentes cargos, vagas e escolaridade. Veja.

Vagas de emprego

Acompanhe a lista a seguir:

SEST SENAT

O Serviço Social do Transporte e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SEST SENAT) anuncia excelentes vagas de emprego.

As inscrições, portanto, são para novas vagas de emprego em diversas áreas e campos de atuação.

A instituição possui unidades operacionais por todas as regiões do país.

Inscreva-se aqui

CPFL Energia

A Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) de Itapetininga e Piraju (SP) está com inscrições abertas.

As oportunidades são para vagas de estágio em diversos setores da instituição.

As oportunidades do novo processo seletivo CPFL são para estudantes de diferentes áreas de nível técnico. Os interessados deverão se inscrever até 10 de setembro.

Arizona

O Grupo Arizona, empresa de comunicação e marketing anuncia vagas para o processo seletivo. Ao todo, são mais de 100 vagas para São Paulo.

Os cargos são para atendimento, direção de arte, redação, desenvolvimento web e muito mais. Clique aqui

Vale

Estão abertas as inscrições da Vale para a segunda turma do Programa de Aceleração de Carreira para Mulheres Negras, iniciativa que visa acelerar o desenvolvimento profissional de 50 mulheres negras da sociedade.

As inscrições estão abertas até o final de setembro. Clique aqui