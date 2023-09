UNIMA recebe inscrições para Vestibular de Medicina 2024

O Centro Universitário de Maceió (UNIMA) é uma instituição de ensino superior privada com sede na cidade de Maceió, Alagoas.

Dentre as opções de cursos de graduação oferecidas pela UNIMA podemos citar o curso de Medicina, muito ambicionado por estudantes de todo o país.

Se você quer estudar na instituição, então está com sorte: o período de inscrições para o Vestibular de Medicina 2024 da UNIMA já começou.

Assim, para que você possa fazer a sua inscrição e participar do processo seletivo, o artigo de hoje trouxe um resumo completo sobre o Vestibular de Medicina 2024 da UNIMA. Vamos conferir!

Vestibular de Medicina UNIMA: modalidades de seleção

O Vestibular de Medicina 2024 da UNIMA irá selecionar os candidatos por meio de duas modalidades diferentes: vestibular online e uso da nota do ENEM.

Os estudantes que optarem por usar a nota no ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, para participar do vestibular da UniRedentor poderão usar as pontuações obtidas entre os anos de 2015 e 2023 (se disponível).

Porém, é importante destacar que, segundo as informações disponíveis no edital do processo seletivo, os estudantes que obtiveram nota zero na redação do ENEM ou pontuação inferior a 450 pontos na média geral do ENEM serão eliminados do processo seletivo.



Você também pode gostar:

Vestibular de Medicina UNIMA: inscrições já estão abertas

As inscrições para o Vestibular de Medicina da UNIMA estão abertas e todos os candidatos interessados em participar do processo seletivo poderão se inscrever até outubro. Porém, os prazos para inscrição serão diferentes de acordo com a modalidade de participação escolhida pelo candidato. Veja quais são os prazos:

Modalidade “ENEM”: 03 de novembro;

Modalidade “vestibular online”: 10 de novembro.

As inscrições poderão ser realizadas exclusivamente de forma online por meio do preenchimento de um formulário eletrônico disponível na página do processo seletivo, no site da Ayfa Educação.

Por fim, a UNIMA irá divulgar a lista com os nomes dos candidatos que tiveram as inscrições homologadas nos dias 06 (nota do ENEM) e 15 (vestibular online) de novembro.

Vestibular de Medicina UNIMA: taxa de inscrição

Será necessário pagar uma taxa de inscrição de R$ 350,00 para participar do Vestibular de Medicina da UNIMA. O valor é o mesmo para as duas modalidades previstas pelo processo seletivo e o pagamento poderá ser realizado somente via boleto bancário.

Conforme indicado no edital do processo seletivo da UNIMA, os candidatos poderão concorrer à vaga nas duas modalidades, vestibular online e nota do ENEM. Para isso, o estudante deverá pagar dois boletos de inscrição.

Vestibular de Medicina UNIMA: vestibular online

Os candidatos que optarem pela modalidade “prova online” deverão participar da realização de um exame remoto com duração de 04 horas. A prova irá acontecer no dia 19 de novembro e será composta por 64 questões objetivas (de múltipla escolha) e uma proposta de redação.

Vestibular de Medicina UNIMA: oferta de vagas

Por meio do Vestibular de Medicina 2024, a UNIMA irá oferecer 61 vagas para o curso de Medicina ministrado na cidade de Maceió, Alagoas.

Do total de vagas, 30 serão destinadas à seleção via ENEM e 31 ao processo seletivo via vestibular online. Todos os candidatos aprovados irão ingressar no primeiro semestre de 2024.

Vestibular de Medicina UNIMA: gabaritos e resultados

O gabarito da prova online do Vestibular de Medicina será divulgado ainda no mesmo dia de aplicação das provas, 19 de novembro. Os candidatos irão receber o gabarito por email.

Para os candidatos que optaram pela modalidade “nota do ENEM”, o resultado será divulgado no dia 10 de novembro. Os estudantes que participaram da modalidade “vestibular online” poderão acessar o resultado preliminar no dia 21 de novembro e o resultado definitivo no dia 24 de novembro.

Ainda está com alguma dúvida? Acesse o edital do Vestibular de Medicina 2024 da UNIMA e confira mais informações.