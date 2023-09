Unimontes abre inscrições para o Vestibular 2024

A Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes) receberá a partir da próxima segunda-feira, dia 25 de setembro, as inscrições para o Vestibular 2024, que visa a seleção de novos alunos para ingresso em 2024, nos dois semestres letivos.

Essa edição marca a retomada do Vestibular tradicional da Unimontes, com a oferta de vagas para dezenas de cursos de graduação de diversas áreas. Trata-se de uma ótima oportunidade para os estudantes que têm o Ensino Médio completou ou que concluirão o Ensino Médio neste ano e desejam ingressar no ensino superior de forma gratuita.

De acordo com a Unimontes, estão sendo ofertadas mais de 2 mil vagas no Vestibular 2024. Veja a seguir como se inscrever para concorrer a uma dessas vagas e mais informações sobre o processo de seleção!

Vestibular 2024: Inscrições

A Unimontes receberá as inscrições de forma virtual, exclusivamente por meio do preenchimento de formulário eletrônico, no site da Coteps. De acordo com o edital de abertura, as inscrições para o Vestibular 2024 serão recebidas em dois períodos.

Desse modo, os interessados em participar da seleção através do Sistema de Reserva de Vagas e Socioeconômico poderão se inscrever no período de 25 de setembro a 6 de outubro.

Para o Sistema Universal, direcionado ao público geral, o período de inscrição será do dia 09 de outubro a 03 de novembro.

No momento da inscrição, os candidatos deverão apresentar todas as informações solicitadas no formulário de inscrição. Além disso, é necessário escolher a opção de curso para a qual deseja se inscrever.



Para efetivar a inscrição, os candidatos não isentos deverão pagar uma taxa no valor simbólico de R$10,00 (dez reais). Os estudantes que não podem arcar com a taxa poderão solicitar a isenção no pagamento.

Provas do Vestibular 2024

De acordo com o cronograma, a Unimontes aplicará as provas do Vestibular 2024 no dia 10 de dezembro de 2023. A avaliação contará com questões sobre assuntos referentes aos componentes curriculares do Ensino Médio.

Serão dois exames, sendo uma prova objetiva e outra discursiva, de redação em Língua Portuguesa. A prova objetiva será dividida por áreas do conhecimento, com assuntos específicos, de acordo com a área do curso escolhido pelo candidato.

Além da redação, as questões sobre língua portuguesa, literatura, língua estrangeira, filosofia e sociologia serão aplicadas para todos os candidatos.

Para as questões de língua portuguesa e literatura, a Unimontes recomenda a leitura das seguintes obras literárias:

“Grande Sertão: veredas”, de João Guimarães Rosa;

“Vidas Secas”, de Graciliano Ramos;

“A Hora da Estrela”, de Clarice Lispector.

A aplicação das provas acontecerá em dois turnos, com início às 8h e às 15h e com duração máxima de 4h em cada turno. Os locais de prova serão nos diversos municípios para os quais há oferta de vagas.

Oferta de vagas

Ainda de acordo com o edital, a oferta total da Unimontes para o Vestibular 2024 é de 2.734 vagas, 80% das vagas disponíveis para ingresso em 2024. As oportunidades são para 70 cursos de graduação de diversas áreas.

A Unimontes reserva parte das vagas ofertadas para o cumprimento das políticas de ações afirmativas. Nesse sentido, têm direito de acesso à reserva de vagas os seguintes grupos:

Categoria I – Negro, de baixa renda, egresso de escola pública: 21%.

Categoria II – Egresso de escola pública, de baixa renda: 18%.

Categoria III – Indígena, de baixa renda, egresso de escola pública: 3%.

Categoria IV – Quilombola, de baixa renda, egresso de escola pública: 3%.

Categoria V – Pessoa com Deficiência: 5%.

Resultado

De acordo com o cronograma, a divulgação do gabarito oficial das provas está prevista para o dia 10 de dezembro, após o término da aplicação. O resultado final do Vestibular 2024 será liberado no dia 31 de janeiro de 2024.

Confira o edital do Vestibular 2024 para mais informações.

