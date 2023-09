Unimontes publica edital do Vestibular 2024; veja principais datas

A Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes) divulgou a retomada do seu Vestibular tradicional com ingresso de novos alunos em 2024. O edital de abertura do processo seletivo, informando todas as regras e procedimentos, já está disponível.

Com a retomada da seleção com a aplicação de provas, 80% das vagas disponíveis para os cursos de graduação serão preenchidas pelo Vestibular tradicional e 20% pelo Sistema de Seleção Unificada (SiSU). A informação foi divulgada pelo reitor Wagner de Paulo Santiago em coletiva.

Anteriormente, a maioria das vagas estavam direcionadas ao SiSU, cujo processo seletivo usa as notas do Enem para fins de classificação dos candidatos.

De acordo com o anúncio feito pela Unimontes nessa última segunda-feira (11), estão sendo ofertadas mais de 2 mil vagas no Vestibular 2024 para o ingresso de novos alunos nos dois semestres letivos de 2024.

Vestibular 2024: Inscrições

De acordo com o documento, a Unimontes receberá as inscrições para o Vestibular 2024 em dois períodos.

Os interessados em participar da seleção através do Sistema de Reserva de Vagas e Socioeconômico poderão se inscrever no período de 25 de setembro a 6 de outubro. Para o Sistema Universal as inscrições serão recebidas no período de 09 de outubro a 03 de novembro.

A universidade receberá as inscrições de forma virtual, exclusivamente por meio do preenchimento de formulário eletrônico, no site da Unimontes.



Uma das novidades anunciadas na retomada do Vestibular Unimontes é a taxa de inscrição simbólica, no valor de apenas R$10,00 (dez reais). Os candidatos deverão pagar a taxa para participar da seleção, havendo também a possibilidade de solicitar a isenção no pagamento.

Provas do Vestibular 2024

Para fins de classificação dos inscritos, a Unimontes aplicará provas sobre os componentes curriculares do Ensino Médio. De acordo com o cronograma, a Unimontes aplicará as provas no dia 10 de dezembro de 2023.

Serão dois exames, sendo uma prova objetiva e outra discursiva, de redação em Língua Portuguesa. Diferentemente das últimas edições, a prova objetiva será dividida por áreas do conhecimento, com assuntos específicos, de acordo com a área do curso escolhido pelo candidato.

Além da redação, as questões sobre língua portuguesa, literatura, língua estrangeira, filosofia e sociologia serão comuns a todos os candidatos.

Para as questões de língua portuguesa e literatura, a Unimontes estabeleceu uma lista de obras literárias relacionadas ao tema “Sertão”: “Grande Sertão: veredas”, de João Guimarães Rosa; “Vidas Secas”, de Graciliano Ramos; e “A Hora da Estrela”, de Clarice Lispector.

A aplicação das provas acontecerá em dois turnos, com início às 8h e às 15h e com duração máxima de 4h em cada turno. Haverá locais de prova nos diversos municípios para os quais há oferta de vagas.

Oferta de vagas

Ainda de acordo com o edital, a oferta total da Unimontes para o Vestibular 2024 é de 2.734 vagas. As oportunidades são para 70 cursos de graduação de diversas áreas, incluindo o novo curso de Psicologia, com a oferta de 70 vagas.

A Unimontes reserva parte das vagas ofertadas para o cumprimento das políticas de ações afirmativas. Nesse sentido, têm direito de acesso à reserva de vagas os seguintes grupos:

Categoria I – Negro, de baixa renda, egresso de escola pública: 21%.

Categoria II – Egresso de escola pública, de baixa renda: 18%.

Categoria III – Indígena, de baixa renda, egresso de escola pública: 3%.

Categoria IV – Quilombola, de baixa renda, egresso de escola pública: 3%.

Categoria V – Pessoa com Deficiência: 5%.

Resultado

De acordo com o cronograma, a divulgação do gabarito oficial das provas está prevista para o dia 10 de dezembro, após o término da aplicação. Caberá a interposição de recursos.

Já a publicação do resultado final do Vestibular 2024 está prevista para o dia 31 de janeiro de 2024.

Acesse o edital do Vestibular 2024 na íntegra para mais informações.