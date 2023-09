UNINASSAU está com inscrições abertas para Vestibular de Medicina 2024

O Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU) é uma instituição privada de ensino superior com 23 unidades em estados do Norte e do Nordeste do país.

Dentre os cursos oferecidos pela instituição, podemos citar Medicina, muito ambicionado por estudantes de todas as partes do país.

O calendário da próxima edição do processo seletivo da UNINASSAU já foi divulgado e os candidatos devem ficar atentos: o período de inscrições já começou.

Dessa maneira, para que você possa fazer a sua inscrição e concorrer às vagas disponíveis, o artigo de hoje trouxe um resumo completo sobre o Vestibular de Medicina da UNINASSAU. Vamos conferir!

Vestibular de Medicina UNINASSAU: inscrições já estão abertas

As inscrições para o Vestibular de Medicina da UNINASSAU estão abertas desde o fim do mês de setembro e todos os candidatos interessados em participar do processo seletivo poderão se inscrever até outubro.

Porém, prazos para inscrição serão diferentes de acordo com a unidade da UNINASSAU escolhida pelo candidato. Para as unidades de Recife, Barreiras e Vilhena, o último dia de inscrições é 27 de novembro. Para o campus de Cacoal, a inscrição poderá ser efetuada até o dia 23 de outubro.

As inscrições deverão ser efetuadas de forma online por meio do preenchimento de um formulário disponível no site da UNINASSAU. Para dar início ao procedimento de inscrição, os candidatos deverão realizar login ou cadastro no site.



Conforme as informações divulgadas, poderão participar do Vestibular de Medicina os candidatos que já concluíram o ensino médio. Os estudantes que estiverem cursando o primeiro ou o segundo ano do ensino médio deverão participar através da modalidade “candidato por experiência”.

Os candidatos que precisarem de atendimento especial deverão indicar a própria necessidade no formulário de inscrição, anexando laudo médico.

Vestibular de Medicina UNINASSAU: taxa de inscrição

Todos os candidatos deverão pagar uma taxa de inscrição de R$ 400,00 para participar do Vestibular de Medicina da UNINASSAU. O valor a ser pago será o mesmo para todas as unidades.

O pagamento poderá ser efetuado via PIX, boleto bancário ou cartão de crédito.

A UNINASSAU não irá oferecer a isenção ou a redução da taxa para os candidatos inscritos nesta edição do processo seletivo.

Vestibular de Medicina UNINASSAU: prova presencial

O Vestibular de Medicina da UNINASSAU prevê a realização de uma prova presencial para todos os candidatos. Veja as datas de realização dos exames a seguir:

Campi de Recife, Barreiras e Vilhena: 10 de dezembro ;

Campus de Cacoal: 29 de outubro.

As provas serão formadas por 60 questões de múltipla escolha (objetivas) que irão contemplar as áreas de Linguagem (língua portuguesa, literatura brasileira e língua inglesa), Ciências Humanas (geografia, história, filosofia e sociologia), Matemática e Ciências da Natureza (física, química e biologia).

Os candidatos também deverão escrever uma redação a partir do tema proposto. O texto deverá ser dissertativo-argumentativo e serão eliminados do processo seletivo os participantes que não obtiverem pontuação igual ou superior a 10% do total na redação. .

O gabarito da prova estará disponível em até 1 hora após o término da aplicação do exame.

Vestibular de Medicina UNINASSAU: oferta de vagas

Por meio do Vestibular de Medicina 2024, a UNINASSAU irá oferecer 280 vagas para o curso de Medicina ministrado em campus diferentes da instituição. Veja a distribuição das vagas a seguir:

Campus de Recife: 150 vagas;

Campus de Barreiras: 45 vagas;

Campus de Vilhena: 45 vagas;

Campus de Cacoal: 40 vagas.

Vestibular de Medicina UNINASSAU: divulgação dos resultados

Os resultados dos candidatos que estão concorrendo às vagas das unidades de Recife, Barreiras e Vilhena será divulgado no dia 05 de janeiro de 2024. Para a unidade de Cacoal, por sua vez, o resultado será divulgado no dia 27 de novembro.

Ainda está com alguma dúvida? Acesse o site do Vestibular de Medicina da UNINASSAU para mais informações.