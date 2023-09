Unioeste abre período de inscrição para o Vestibular 2024

A Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) abriu nesta segunda-feira, dia 11 de setembro, o período de inscrição para o Vestibular 2024, que visa a seleção de novos alunos para ingresso no 1º semestre letivo de 2024. Estão sendo ofertadas mais de 1,2 mil vagas para diversos cursos de graduação presenciais.

De acordo com o cronograma, a Unioeste receberá as inscrições para o Vestibular 2024 até as 17h do dia 9 de novembro de 2023 (horário de Brasília).

Poderão concorrer às vagas os estudantes que já tenham concluído ou que estejam em vias de concluir o Ensino Médio ainda em 2023. O certificado de conclusão será solicitado pela Unioeste no momento da matrícula.

Confira a seguir como se inscrever para participar do Vestibular 2024 e mais informações sobre o processo seletivo!

Vestibular 2024: Inscrições

De acordo com as orientações do edital, a Unioeste está recebendo as inscrições exclusivamente de forma virtual, por meio do site da universidade.

Portanto, os estudantes interessados devem acessar o site da Unioeste no período informado e realizar o preenchimento do formulário eletrônico de inscrição. Para ter acesso ao requerimento de inscrição, é necessário fazer login com número de CPF e senha.

No momento da inscrição, além de informar todos os dados pessoais e de contato, o estudante deve indicar a opção de curso de graduação na qual deseja se inscrever.

Após preencher e enviar o formulário, os candidatos deverão pagar a taxa de inscrição até o dia 10 de novembro para efetivar o cadastro. O valor da taxa de inscrição é de R$ 196, 00.



A Unioeste oferta descontos para pagamentos feitos com antecedência. Desse modo, o valor taxa pagamento antes do dia 10 de outubro é de R$175,00. O candidato que optar pelo pagamento antecipado tem como opção o boleto ou pix, somente o valor de R$ 196,00 dá a alternativa de utilização do cartão de crédito, em até 2x.

Isenção da taxa

O edital do Vestibular 2024 prevê que a Unioeste concederá a isenção da taxa de inscrição para os candidatos que estejam regularmente inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Os candidatos ex-detentos também têm a possibilidade de isenção.

De acordo com o cronograma, os pedidos de isenção serão recebidos exclusivamente no momento da inscrição, no período de 11 de setembro a 09 de novembro.

Provas do Vestibular 2024

Para fins de classificação dos inscritos, a Unioeste aplicará uma prova composta a partir dos componentes curricular do Ensino Médio. De acordo com o edital, a aplicação da prova está marcada para o dia 17 de dezembro, e acontecerá em dois turnos.

A universidade devera liberar a consulta aos locais de provas em 17 de novembro. Haverá locais de prova em Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Marechal Cândido Rondon e Toledo.

Ainda conforme indicado no edital, no período da manhã, os estudantes responderão a 27 questões de Língua Estrangeira, Portuguesa, Literatura e uma redação. No turno da tarde, 72 questões serão sobre Biologia, História, Matemática, e outras.

Oferta de vagas

Ainda conforme indica o edital, a oferta total da Unioeste é de 1.260 vagas em mais de 60 cursos ofertados em 5 campi, localizados em Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Marechal Cândido Rondon e Toledo.

Em todos os seus vestibulares, a Unioeste reserva parte das vagas para o cumprimento das suas políticas de ações afirmativas. Desse modo, haverá vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (vaga PCD), para estudantes de Escola Pública (vaga EP) e para Pretos e Pardos e Indígenas (vaga PPI).

No caso dos candidatos aprovados dentro da reserva de vagas para negros, há uma etapa obrigatória de heteroidentificação para garantir a vaga.

