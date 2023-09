Unip encerra inscrições nesta sexta (15)

A Universidade Paulista (Unip) é uma instituição de ensino superior privada que foi criada no ano de 1988 e possui unidades em todo o país.

As inscrições para o Vestibular de Medicina 2024 da Unip estão abertas, mas os estudantes devem ficar atentos: o prazo para se inscrever termina nesta sexta-feira, dia 15 de setembro.

Assim, para que você possa se inscrever e participar do processo seletivo, o artigo de hoje separou um resumo completo sobre o Vestibular de Medicina 2024 da Unip. Confira!

Vestibular de Medicina Unip 2024: inscrições serão encerradas nesta sexta-feira (15)

Conforme o calendário oficial do processo seletivo disponível na página da Fundação Vunesp, o período de inscrições no Vestibular de Medicina 2024 da Unip termina nesta sexta-feira, 15 de setembro.

As inscrições poderão ser feitas somente de forma online por meio do preenchimento de formulário online disponibilizado na página dedicado ao vestibular no site da Unip.

Fique atento: será possível concorrer à vagas do curso de Medicina em apenas uma das unidades da Unip (inscrição simples) ou às vagas de Medicina das unidades de Campinas, Santana do Parnaíba, São José do Rio Pardo e Sorocaba ao mesmo tempo, através da chamada “inscrição combo”.

O valor da taxa de inscrição irá depender da modalidade escolhida pelo candidato, veja:



Inscrição simples – nota do ENEM: R$ 200,00;

Inscrição simples – prova presencial: R$ 300,00;

Inscrição combo – nota do ENEM: R$ 300,00;

Inscrição combo – prova presencial: R$ 500,00.

Além disso, é importante ressaltar que os estudantes que estão cursando o primeiro ou o segundo ano do ensino médio poderão participar do processo seletivo, mas somente por meio da modalidade “treineiros”, sem direito à matrícula.

Ainda está com alguma dúvida? Então acesse o edital do Vestibular de Medicina da Unip para consultar mais informações.

Vestibular de Medicina Unip 2024: modalidades de seleção

A Unip irá selecionar os seus futuros alunos através duas modalidades de seleção:

ENEM , Exame Nacional do Ensino Médio Nota do

Prova presencial.

Confira mais informações sobre cada modalidade a seguir.

Vestibular de Medicina Unip 2024: prova presencial

Os candidatos poderão participar do Vestibular de Medicina 2024 da Unip por meio da realização de uma prova presencial.

O exame será realizado no no dia 08 de outubro, a partir das 14h, nas seguintes cidades: Campinas, Santana de Parnaíba, São José do Rio Pardo, São Paulo e Sorocaba.

Os candidatos poderão acessar a localização das salas para as provas no dia 05 de outubro de 2023. As listas serão publicadas no site da Unip.

A prova do Vestibular de Medicina da Unip será composta por uma redação e 50 questões de múltipla escolha distribuídas da seguinte forma:

20 questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias (Biologia, Física e Química);

10 questões de Ciências Humanas e suas Tecnologias (Geografia, História, Filosofia e Sociologia);

15 questões de Linguagem, Códigos e suas Tecnologias (Língua Portuguesa e Língua Inglesa);

5 questões de Matemática e suas Tecnologias (Matemática).

Por fim, a nota final do participante no processo seletivo será calculada com base na média simples das pontuações obtidas em cada uma das provas.

Vestibular de Medicina Unip 2024: uso da nota do ENEM

Os candidatos que optarem pela modalidade “nota do ENEM” não precisarão fazer nenhum tipo de prova para participar. Nesse caso, serão aceitas as pontuações obtidas no ENEM entre os anos de 2015 e 2022.

Os participantes que optarem pelo uso da nota do ENEM deverão informar o próprio CPF e a edição do ENEM escolhida durante o ato de inscrição.

Vestibular de Medicina Unip 2024: oferta de vagas

Através do Vestibular de Medicina 2024, a Unip está oferecendo 400 vagas para o curso de Medicina ministrado em diferentes unidades da instituição. Veja a distribuição de vagas a seguir :

100 vagas para o campus de Campinas/SP;

100 vagas para o campus de Santana do Parnaíba – Alphaville/SP;

100 vagas para o campus de São José do Rio PardoSP;

100 vagas para o campus de Sorocaba/SP.

Vestibular de Medicina Unip 2024: divulgação dos resultados

A primeira chamada do Vestibular de Medicina 2024 será divulgada no dia 06 de novembro e os candidatos aprovados poderão realizar a matrícula na Unip até o dia 11 do mesmo mês.

A segunda lista chamada de candidatos aprovas, por sua vez, será divulgada no dia 13 de novembro.