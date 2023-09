UnirG abre inscrições para Vestibular de Medicina 2024 nesta segunda (18)

A Universidade de Gurupi (UnirG) é uma instituição de ensino superior com unidades do estado do Tocantins.

Dentre os cursos de graduação oferecidos pela universidade, podemos citar Medicina, que é muito ambicionado por vestibulandos de todo o país.

O calendário oficial da próxima edição do processo seletivo da UnirG já foi divulgado e os candidatos devem ficar atentos: o período de inscrições já começou.

Dessa forma, para que você consiga se inscrever e participar da seleção, o artigo de hoje trouxe um resumo completo sobre o Vestibular de Medicina 2024 da UnirG. Vamos conferir!

Vestibular de Medicina UnirG: inscrições já estão abertas

Como previsto pelo cronograma do processo seletivo, a UnirG abriu as inscrições para o Vestibular de Medicina 2024 nesta segunda-feira, 18 de setembro. Todos os candidatos poderão se inscrever até às 18h do dia 28 de setembro.

As inscrições poderão ser efetuadas somente de forma virtual. Para se inscrever, os participantes deverão preencher um formulário eletrônico disponível no site da UnirG.

No momento da inscrição, os candidatos deverão indicar uma modalidade de participação no Vestibular de Medicina 2024. As opções são as seguintes:



Ampla concorrência;

Cota para alunos de escola pública;

Cota para uso da nota do ENEM

Cota para alunos PcD (pessoa com deficiência).

O candidato também deverá indicar uma opção de língua estrangeiro (inglês ou espanhol).

Vestibular de Medicina UnirG: taxa de inscrição

Os candidatos deverão pagar uma taxa de inscrição de R$ 350,00 para participar do Vestibular de Medicina da UnirG.

O pagamento da taxa de inscrição pode ser efetuado por meio do cartão de crédito ou por boleto bancário, pagável em qualquer agência bancária.

Vestibular de Medicina UnirG: isenção da taxa de inscrição

Nesta edição do Vestibular de Medicina, a UnirG irá oferecer aos candidatos a possibilidade de solicitar a isenção da taxa de inscrição.

O prazo para solicitar o benefício é o mesmo do período de inscrições, ou seja, 28 de setembro. Conforme indicado no edital do Vestibular de Medicina, poderão solicitar a isenção da taxa os candidatos que:

Comprovarem hipossuficiência de recursos financeiros para pagamento da taxa de inscrição;

Forem cadastrados no CadÚnico do Governo Federal.

O resultado preliminar do pedido de isenção será divulgado no dia 03 de outubro, a partir das 18h, e os candidatos poderão enviar recursos. Por fim, o resultado final será divulgado no dia 11 de outubro.

Confira mais informações sobre o funcionamento da solicitação do benefício diretamente no edital da isenção do Vestibular de Medicina.

Vestibular de Medicina UnirG: provas

As provas do Vestibular de Medicina serão aplicadas de forma presencial na cidade de Paraíso do Tocantins/TO, no dia 26 de novembro, das 8h30 às 12h30.

Os candidatos poderão acessar os locais de prova a partir do dia 24 de novembro.

A prova será formada por 54 questões de múltipla escolha sobre tópicos estudados ao longo do ensino médio. Além disso, também estará presente uma proposta de redação.

O gabarito preliminar das questões objetivas será divulgado ainda no dia 26 de novembro, mesmo dia da realização das provas.

Vestibular de Medicina UnirG: uso da nota do ENEM

Os participantes poderão participar do Vestibular de Medicina da UnirG usando a nota obtida na prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio. Nesse caso, não será necessário fazer a prova presencial.

Para o cálculo da pontuação do candidato no processo seletivo, serão consideradas as 5 áreas do conhecimento que compõem o ENEM, incluindo a prova de redação.

Segundo o edital do processo seletivo, serão aceitas somente as pontuações obtidas entre os anos de 2021 e 2022.

Vestibular de Medicina UnirG: oferta de vagas

Por meio do Vestibular de Medicina 2024, a UnirG está oferecendo 60 vagas para o curso de Medicina. Os candidatos aprovados irão ingressar no primeiro semestre de 2024.

Nesta edição do processo seletivo, a UnirG irá utilizar o sistema de cotas. Veja a distribuição das vagas a seguir:

Ampla concorrência: 42 vagas;

Cota para alunos de escola pública: 06 vagas;

Cota para uso da nota do ENEM: 06 vagas;

Cota para alunos PcD: 06 vagas.

Vestibular de Medicina UnirG: divulgação dos resultados

Por fim, o resultado e a classificação final do Vestibular de Medicina da UnirG serão divulgados no dia 19 de dezembro, a partir das 18h.

Ainda está com alguma dúvida? Consulte mais informações no edital do Vestibular de Medicina 2024.