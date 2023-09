UNIRV abre período de inscrição do Vestibular de Medicina 2024

A Universidade Rio Verde (UniRV) já abriu o período de inscrição para o Vestibular de Medicina 2024. O processo seletivo via o ingresso de novos alunos no curso de Medicina (período integral) no 1º semestre letivo de 2024.

De acordo com o edital, a UniRV receberá as inscrições para o processo seletivo até as 23h59 do dia 30 de outubro (horário de Brasília).

Poderão concorrer às vagas ofertadas os candidatos que têm o Ensino Médio completo ou estão em vias de concluir. Confira a seguir como participar do Vestibular de Medicina 2024 e mais detalhes sobre a seleção!

Vestibular de Medicina 2024: Inscrições

De acordo com as orientações do edital, a UniRV está recebendo as inscrições de forma virtual, mediante formulário eletrônico de inscrição. Portanto, os interessados deverão acessar o site da UniRV e preencher o requerimento online.

O candidato deverá se inscrever diretamente na modalidade de seleção através da qual deseja concorrer às vagas e no campus que deseja estudar. A UniRV está recebendo inscrições para os campi de Rio Verde, Aparecida, Goianésia, Formosa, e Luziânia.

No momento do cadastro será necessário apresentar todas as informações pessoais, escolares e de contato solicitadas no formulário eletrônico. Para efetivar a inscrição, os candidatos deverão pagar a taxa de inscrição dentro do prazo estabelecido.

Modalidades de seleção



Para fins de classificação dos inscritos no Vestibular 2024, a UniRV estabeleceu duas formas de ingresso:

Provas Tradicionais;

Aproveitamento das notas do Enem.

O candidato poderá fazer a opção de aproveitar as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ou pela realização das provas tradicionais no momento da inscrição.

De acordo com o edital, para a seleção via Enem as inscrições serão recebidas até 15 de outubro. No entanto, é importante salientar que a UNIRV não permite a participação de estudantes desclassificados do Enem.

Para a seleção tradicional, com a aplicação de provas, o período de inscrição segue aberto até o dia 30 de outubro.

Provas do Vestibular de Medicina

A UniRV aplicará provas compostas a partir dos componentes curriculares do Ensino Médio exclusivamente para os candidatos que se inscreverem para o Vestibular Tradicional.

Conforme o cronograma, a aplicação das provas acontecerá de forma presencial entre os dias 20 e 24 de novembro de 2023. Os locais de provas serão nas cidades para as quais há oferta de vagas. Portanto, o candidato fará a prova na cidade para a qual se inscreveu, seguindo esse cronograma de aplicação:

Rio Verde – 20 de novembro de 2023;

Aparecida – 21 de novembro de 2023;

Goianésia – 22 de novembro de 2023;

Formosa – 23 de novembro de 2023;

Luziânia – 24 de novembro de 2023.

De acordo com a UniRV, a avaliação será composta por questões sobre assuntos das disciplinas ministradas durante o Ensino Médio: Física, Química, Geografia, História, Língua Estrangeira (Inglês), Literatura Brasileira, Biologia, Matemática e Língua Portuguesa. A UNIRV vai aplicar também uma prova de redação em Língua Portuguesa.

Para as provas do Vestibular de Medicina 2024, a universidade indica ainda que os candidatos leiam integralmente as seguintes obras literárias brasileiras:

“O Seminarista” – de Bernardo Guimarães;

“A mão e a luva” – de Machado de Assis;

“Estórias da casa velha da ponte” – de Cora Coralina

Vagas ofertadas

A UniRV está ofertando vagas para ingresso no curso de Medicina ofertados em cinco campi. O curso é ministrado de forma presencial, tendo duração mínima de 12 semestres.

A UniRV ainda não informou a data de liberação do resultado. Portanto, os participantes devem estar atentos às publicações da instituição.

Os candidatos podem consultar mais informações por meio dos editais, que estão disponíveis no site da UNIRV. Para sanar dúvidas, os interessados deverão entrar em contato através do e-mail vestibular@unirv.edu.br ou do telefone (64) 3620-3030.

Acesse o edital do Vestibular de Medicina 2024 para mais detalhes.

