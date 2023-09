Unitins recebe inscrições para o Vestibular 2024/1 de cursos EAD

A Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) abriu nesta terça-feira, dia 12 de setembro, o período de inscrição para o Vestibular 2024/1 para os cursos de graduação ofertados na modalidade de Educação a Distância (EAD). As inscrições seguem abertas até o dia 3 de outubro.

Esse processo seletivo da Unitins, que é uma das principais instituições de ensino superior do Tocantins, faz parte do Projeto de Interiorização Universitária Tecnológica, intitulado TO Graduado.

O projeto tem como objetivo promover o acesso de jovens do Estado do Tocantins ao ensino superior. De acordo com o edital, poderão participar da seleção estudante que já tenham concluído ou que estejam em vias de concluir o Ensino Médio. Confira a seguir como concorrer às vagas ofertadas!

Vestibular 2024/1 EAD: Inscrições

Conforme as orientações do edital, os interessados em participar dessa seleção deverão se inscrever de forma virtual. Portanto, é necessário acessar o Portal da Unitins e realizar o preenchimento do formulário eletrônico de inscrição.

Durante a inscrição o candidato deverá informar uma opção de curso de graduação e informar se deseja participar do Vestibular em ampla concorrência ou através do sistema especial de reserva de vagas. Além disso, o candidato deve escolher uma cidade para realizar as provas.

Não haverá cobrança de taxa de inscrição, de modo que para efetivar a inscrição basta preencher e enviar todas as informações solicitadas no requerimento eletrônico.



Provas do Vestibular TO Graduado 2024/1

Para fins de classificação dos inscritos, a Unitins aplicará uma prova de conhecimentos específicos compostas a partir dos componentes curriculares do Ensino Médio. De acordo com o cronograma, as provas do Vestibular TO Graduado 2024/1 serão aplicadas no dia 19 de novembro (domingo).

Conforme estabelecido em edital, serão 30 (trinta) questões divididas entre as disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Gerais.

Os locais de prova serão em Araguaçu, Arapoema, Campos Lindos, Caseara, Colinas do Tocantins, Colmeia, Guaraí, Itacajá, Miranorte, Natividade, Palmas, Paranã, Ponte Alta do Tocantins, Sítio Novo e Xambioá.

De acordo com as orientações da Unitins, no dia da prova o candidato deverá comparecer ao local de prova com antecedência mínima de 60 (sessenta) minutos do início da aplicação. Para ter acesso liberado ao local de prova será necessário apresentar documento de identificação com foto original e válido.

Oferta de vagas

Ao todo, a Unitins está ofertando 1.240 (mil duzentos e quarenta) vagas para o Projeto de Interiorização Universitária Tecnológica – TO Graduado. As oportunidades estão distribuídas entre os seguintes cursos de graduação EAD:

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas;

Tecnologia em Gestão Pública;

Tecnologia em Gestão do Agronegócio.

O edital indica ainda que há vagas para os campi da Unitins localizados em Araguaçu, Arapoema, Campos Lindos, Caseara, Colinas do Tocantins, Colméia, Guaraí, Itacajá, Miranorte, Natividade, Palmas, Paranã, Ponte Alta do Tocantins, Sítio Novo e Xambioá.

Parte das vagas ofertadas estão reservadas de acordo com a Lei Estadual 3.458, de 17 de abril de 2019. Portando, 50% das oportunidades são exclusivas para estudantes que cursaram todo o ensino médio em escolas da rede pública, para estudantes autodeclarados pretos, pardos e indígenas e também para pessoas com deficiência.

Resultado

A Unitins vai liberar o gabarito preliminar no dia 20 de novembro, cabendo a interposição de recursos. Os interessados poderão interpor recursos até o dia 21 seguinte.

Após a análise dos recursos, a Unitins publicará o resultado definitivo do Vestibular 2024/1 de cursos EAD no dia 27 de novembro. Nessa data a Unitins deve publicar a lista de convocados em 1ª chamada e as orientações para as matrículas.

Acesse o edital do TO Graduado na íntegra para mais informações.

