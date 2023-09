Universidade anuncia Concurso com 70 vagas e salários de quase R$ 5 MIL

Mais um concurso público. Desta vez, o edital oferta quase 70 vagas e saiu nesta sexta-feira, 15 de setembro, por meio do Diário Oficial.

As vagas são para médio e superior, os salários variam entre R$ 2.667,19 e R$ 4.556,92. Os aprovados ainda receberão vale alimentação de R$ 658.

Vagas concurso público

Confira as oportunidades de acordo com o nível de escolaridade:

Nível Médio:

Assistente em Administração: 32 vagas. Técnico de Tecnologia da Informação: 5 vagas. Técnico em Contabilidade: 2 vagas.

Nível Superior:

Administrador: 5 vagas. Analista de Tecnologia da Informação: 9 vagas. Arquivista: 1 vaga. Auditor: 1 vaga. Bibliotecário Documentalista: 1 vaga. Contador: 3 vagas. Engenheiro Civil: 1 vaga. Médico do Trabalho: 1 vaga. Pedagogo: 3 vagas. Psicólogo: 2 vagas.

Como se inscrever neste concurso público?



Os interessados poderão se inscrever entre os dias 5 a 30 de outubro, por meio deste site www.institutoverbena.ufg.br.

Veja as taxas:

R$ 120 (nível médio);

R$ 140 (nível superior).

A isenção poderá ser solicitada entre os dias 05 e 06 de outubro. Os grupos que podem pedir gratuidade são:

fazem parte de família inscrita no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais), do governo federal;

são doadoras de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

Como serão as provas deste concurso público?

A avaliação objetiva deste concurso está programada para ocorrer em 19 de novembro.

Duração do Exame:

A prova terá uma duração total de quatro horas para todos os candidatos.

Variação no Número de Questões e Disciplinas:

O número de questões na prova varia de acordo com o cargo para o qual o candidato está se candidatando, podendo ser de 50 ou 60 questões.

As disciplinas abordadas na prova também variam conforme o cargo específico. Os candidatos devem estar cientes das matérias relevantes para o cargo que estão buscando.

Divulgação do Gabarito:

A divulgação do gabarito da prova está programada para ocorrer no dia seguinte à aplicação do exame. Isso permitirá que os candidatos saibam imediatamente como se saíram na avaliação.

É importante que os candidatos continuem sua preparação de acordo com as informações específicas de cada cargo e área de atuação. Certifique-se de estar bem preparado para a data da prova, revise seu material de estudo e faça simulados para se familiarizar com o formato das questões.

Outros concursos abertos

O concurso CRM – Conselho Regional de Medicina de Tocantins- anuncia que as inscrições do certame foram prorrogadas.

As vagas são para médio, técnico e superior. Ao todo são 205 chances, este total está dividido entre entrada imediata e formação de cadastro reserva. Vagas concurso CRM Confira a lista e mais informações de acordo com o cargo: Assistente Administrativo: Vagas Oferecidas: 1 vaga imediata + 34 para cadastro de reserva (CR).

1 vaga imediata + 34 para cadastro de reserva (CR). Salário: O salário oferecido para o cargo de Assistente Administrativo é de R$ 2.450,39. Auxiliar Administrativo: Vagas Oferecidas: 3 vagas imediatas + 57 para cadastro de reserva (CR).

3 vagas imediatas + 57 para cadastro de reserva (CR). Salário: O salário oferecido para o cargo de Auxiliar Administrativo é de R$ 1.837,80. Para candidatos com ensino médio completo, esses cargos do concurso CRM podem ser oportunidades atraentes para ingressar no mercado de trabalho, especialmente se desejam trabalhar em funções administrativas. Mais vagas concurso CRM Cargo de Assistente de Tecnologia da Informação: Vagas: São oferecidas 25 vagas para cadastro de reserva (CR).

São oferecidas 25 vagas para cadastro de reserva (CR). Requisito de Educação: Para se candidatar ao cargo de Assistente de Tecnologia da Informação, é necessário ter um curso técnico na área de tecnologia da informação.

Para se candidatar ao cargo de Assistente de Tecnologia da Informação, é necessário ter um curso técnico na área de tecnologia da informação. Salário: O salário oferecido para o cargo de Assistente de Tecnologia da Informação é de R$ 2.450,39. Cargos que Requerem Nível Superior: Administrador: Vagas Oferecidas: 1 vaga imediata + 34 para cadastro de reserva (CR).

1 vaga imediata + 34 para cadastro de reserva (CR). Requisito de Educação: Para o cargo de Administrador, é necessário ter nível superior em Administração ou área relacionada.

Para o cargo de Administrador, é necessário ter nível superior em Administração ou área relacionada. Salário: O salário oferecido para o cargo de Administrador é de R$ 5.530,50. Advogado: Vagas: São oferecidas 25 vagas para cadastro de reserva (CR).

São oferecidas 25 vagas para cadastro de reserva (CR). Requisito de Educação: Para o cargo de Advogado, é necessário ter nível superior em Direito e ser advogado(a) registrado(a) na OAB (Ordem dos Advogados do Brasil).

Para o cargo de Advogado, é necessário ter nível superior em Direito e ser advogado(a) registrado(a) na OAB (Ordem dos Advogados do Brasil). Salário: O salário oferecido para o cargo de Advogado é de R$ 6.246,10. Analista Contábil: Vagas: São oferecidas 25 vagas para cadastro de reserva (CR).

São oferecidas 25 vagas para cadastro de reserva (CR). Requisito de Educação: Para o cargo de Analista Contábil, é necessário ter nível superior em Contabilidade ou área relacionada.

Para o cargo de Analista Contábil, é necessário ter nível superior em Contabilidade ou área relacionada. Salário: O salário oferecido para o cargo de Analista Contábil é de R$ 5.530,50. Essas informações são úteis para oss interessados em se candidatar a essas posições do concurso CRM . Certifique-se de que atende aos requisitos educacionais específicos para cada cargo e esteja ciente dos salários oferecidos. Vale lembrar que os aprovados ainda receberão os seguintes benefícios: assistência médica;

auxílio-alimentação no valor de R$ 817,40;

auxílio-creche;

auxílio-transporte;

folga natalícia;

licença maternidade de seis meses e paternidade de 20 dias; e

