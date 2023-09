Universidade anuncia Concurso Público com mais de 70 vagas para vários cargos

Mais um concurso público na praça. Dessa vez, uma universidade anuncia 72 vagas para vários cargos. As oportunidades são para médio e superior.

As inscrições ainda não foram abertas, contudo, é importante se atentar para não perder o prazo. As chances são para Goiás, no concurso da UFCat (Universidade Federal de Catalão)

Vagas concurso público

Além do auxílio- alimentação de R$ 658, os aprovados do nível médio e superior receberão salários de R$ 2.667,19 e R$ 4.556,92, respectivamente.

As oportunidades são divididas do seguinte modo:

Nível Médio:

Assistente em Administração: 30 vagas. Técnico de Tecnologia da Informação: 6 vagas. Técnico em Contabilidade: 3 vagas. Técnico de Laboratório nas Áreas de: Administração: 1 vaga.

Arquivo: 1 vaga.

Audiovisual: 1 vaga.

Brinquedoteca: 1 vaga.

Ciências da Natureza: 1 vaga.

Desenvolvimento Comunitário: 1 vaga.

Eletromecânica: 1 vaga.

Física: 1 vaga.

Geoprocessamento: 1 vaga.

Informática: 2 vagas.

Mecânica: 1 vaga.

Multimeios Didáticos: 1 vaga.

Multimídia: 1 vaga.

Química: 1 vaga.

Nível Superior concurso público:

Administrador: 3 vagas. Analista de Tecnologia da Informação: 5 vagas. Assistente Social: 1 vaga. Auditor: 1 vaga. Bibliotecário Documentalista: 2 vagas. Contador: 2 vagas. Engenheiro Civil: 1 vaga. Engenheiro Elétrico: 1 vaga. Psicólogo/Área Organizacional: 1 vaga. Psicólogo/Área Clínica e da Saúde: 1 vaga.



Essas vagas abrangem diversas áreas de atuação e oferecem oportunidades para candidatos com diferentes níveis de formação acadêmica. Os requisitos específicos para cada cargo e as etapas do processo seletivo podem variar.

Como se inscrever neste concurso público?

Os interessados poderão se inscrever entre os dias 5 a 30 de outubro pelo site www.institutoverbena.ufg.br.

A taxa de inscrição varia de acordo com a escolaridade:

R$ 120 (nível médio);

R$ 140 (nível superior).

Como serão as provas deste concurso público?

Veja maiores informações sobre o concurso:

Data da Avaliação Objetiva:

A avaliação objetiva está marcada para ocorrer em 19 de novembro.

Duração do Exame:

O exame terá uma duração total de quatro horas para todos os candidatos.

Variação no Número de Questões e Disciplinas:

O número de questões na prova varia de acordo com o cargo para o qual o candidato está se candidatando, podendo ser de 50 ou 60 questões.

As disciplinas abordadas na prova também variam conforme o cargo específico. Os candidatos devem estar cientes das matérias relevantes para o cargo que estão buscando.

Divulgação do Gabarito:

A divulgação do gabarito da prova está prevista para ocorrer no dia seguinte à aplicação do exame. Isso permitirá que os candidatos saibam imediatamente como se saíram na avaliação.

Benefícios de fazer um concurso público

Há várias razões pelas quais alguém pode optar por fazer um concurso público. Essa escolha pode ser influenciada por objetivos pessoais e profissionais. Aqui estão algumas das principais razões pelas quais as pessoas optam por fazer concursos públicos:

Estabilidade Financeira: Muitos cargos públicos oferecem salários estáveis e benefícios atraentes, proporcionando segurança financeira a longo prazo. Segurança no Emprego: Os funcionários públicos geralmente têm proteção contra demissões arbitrárias, o que torna o emprego mais seguro em comparação com o setor privado. Progressão na Carreira: Muitos órgãos públicos oferecem oportunidades de progressão na carreira por meio de promoções e aumentos salariais com base no desempenho e tempo de serviço. Benefícios: Além dos salários, os funcionários públicos podem receber benefícios como plano de saúde, plano de aposentadoria, auxílio-alimentação, entre outros. Qualidade de Vida: Muitos concursos públicos oferecem jornadas de trabalho regulares e previsíveis, o que pode proporcionar uma melhor qualidade de vida e equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Estabilidade Institucional: A estabilidade institucional do setor público é geralmente mais resistente às flutuações econômicas do que as empresas privadas. Realização de Metas Profissionais: Alguns candidatos buscam cargos públicos específicos que se alinham com seus objetivos profissionais e interesses pessoais. Realização de Propósito: Trabalhar no setor público muitas vezes permite que as pessoas sirvam a comunidade e contribuam para o bem-estar da sociedade. Falta de Oportunidades no Setor Privado: Em algumas regiões ou períodos econômicos, o setor privado pode oferecer poucas oportunidades de emprego, levando as pessoas a considerar concursos públicos como uma alternativa viável. Desafios e Reconhecimento Profissional: Alguns concursos públicos envolvem cargos de alto nível com desafios intelectuais e reconhecimento profissional.