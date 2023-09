Universidade anuncia Concurso Público com salários de quase R$ 5 MIL

Outro edital de concurso público está na praça. As oportunidades ofertam aos interessados salários de quase R$ 5 mil.

As chances são para médio e superior. O edital foi publicado nesta quarta-feira, 13 de setembro. Vale lembrar que as chances são da UFU (Universidade Federal de Uberlândia), em Minas Gerais.

O edital conta com 21 vagas para servidores técnico-administrativos.

Vagas concurso público

Antes de mais nada, os salarios serão R$ 2.667,19 e R$ 4.556,92, para médio e superior, respectivamente. Os servidores também receberão auxílio-alimentação de R$ 658.

As vagas oferecidas neste concurso abrangem diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação. Aqui está a lista das posições disponíveis:

Nível Médio:

Técnico de Laboratório/Anatomia Humana (1 vaga). Técnico de Laboratório/Fitotecnia (1 vaga). Técnico de Laboratório/Conservação e Restauro de Documentos de Acervo Bibliográfico, Documental e Fotográfico (1 vaga). Técnico de Tecnologia da Informação (10 vagas). Técnico em Agropecuária (3 vagas). Técnico em Contabilidade (2 vagas). Técnico em Radiologia (1 vaga).

Nível Superior:



Você também pode gostar:

Biólogo (1 vaga). Médico da Família e Comunidade (1 vaga).

Essas são as posições disponíveis no concurso, cada uma com seus requisitos específicos. Os candidatos devem atender aos requisitos de escolaridade e demais critérios estabelecidos no edital para concorrer às vagas desejadas.

Como se inscrever neste concurso público ?

As inscrições poderão ser realizadas entre 28 de setembro a 13 de outubro. Para concorrer, os interessados deverão realizar cadastro pelo site www.portalselecao.ufu.br.

As taxas são:

R$ 80 (nível médio);

R$ 137 (nível superior).

É importante destacar que o edital deste concurso público prevê a possibilidade de isenção do pagamento da taxa de inscrição para aqueles que se enquadram em algumas condições específicas. As pessoas que atendem a uma das seguintes condições podem solicitar a isenção:

Fazem parte de uma família inscrita no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais), do governo federal. São doadoras de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

Os candidatos que se encaixam em uma dessas categorias e desejam solicitar a isenção da taxa de inscrição devem seguir as instruções detalhadas no edital do concurso.

Como serão as provas do concurso público ?

As provas objetivas serão aplicadas no dia 29 de novembro e contará com as seguintes disciplinas:

língua portuguesa;

informática;

legislação;

conhecimentos específicos.

Ao todo serão 40 questões.

Outros concursos abertos

O concurso da Defensoria Pública anuncia que as inscrições estão abertas. Os aprovados receberão salários de quase R$ 9 mil.

As oportunidades são da Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul com chances para fundamental, médio, técnico e superior. Como se inscrever no concurso da Defensoria Pública ? Confira o passo a passo e não perca uma das 69 vagas: Acesse o Site do Instituto AOCP

Acesse o site oficial do Instituto AOCP, banca responsável pela organização do concurso, por meio do link www.institutoaocp.org.br Selecione o Concurso DPE MS

Busque o certame desejado. Declare a Ciência e Aceitação do Edital

É essencial ler atentamente o edital de abertura para conhecer todas as regras e exigências do concurso. Preencha o Formulário

Preencha o Formulário de Solicitação de Inscrição, certificando-se de que atende a todas as condições exigidas para o cargo escolhido e que concorda com as normas estabelecidas no edital Imprima o Boleto Bancário

Gere o boleto antes de prosseguir com a inscrição. Efetue o Pagamento da Taxa de Inscrição

O pagamento da taxa de inscrição deve ser realizado até o dia 17 de outubro de 2023. Os valores variam de acordo com o nível de escolaridade exigido para o cargo: R$ 45 para cargos de nível Fundamental; R$ 60 para cargos de níveis Médio e Técnico; e R$ 75 para cargos de nível Superior. Vagas concurso da Defensoria Pública É excelente saber que o banco Itaú oferece oportunidades em diversas áreas, inclusive para candidatos com ensino fundamental. Para cargos como agente de serviços gerais – manutenção de infraestrutura, agente de serviços gerais – motorista I e agente de serviços gerais – motorista II, é possível se inscrever mesmo com o ensino fundamental completo. O salário inicial de R$ 1.848 pode ser uma ótima opção para aqueles que atendem aos requisitos dessas vagas. É importante que os interessados em se candidatar a esses cargos do concurso da Defensoria Pública estejam cientes dos detalhes específicos de cada vaga, incluindo os deveres e responsabilidades associados, bem como os requisitos de habilitação, como carteira de motorista, se for o caso. Essas oportunidades podem ser uma excelente chance para quem está em busca de emprego e atende aos requisitos mencionados. Veja mais detalhes aqui