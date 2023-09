Universidade Ceuma recebe inscrições para Vestibular Medicina 2024

A Universidade Ceuma é uma instituição de ensino superior privada com sede principal na cidade de São Luís, estado do Maranhão.

Dentre as tantas opções de cursos de graduação oferecidos pela instituição, podemos citar Medicina, muito reconhecido e ambicionado por estudantes de todo o país.

As inscrições para a próxima edição do Vestibular de Medicina da Universidade Ceuma já estão abertas e os candidatos poderão concorrer às vagas oferecidas para duas unidades diferentes da instituição.

Assim, para te ajudar a realizar a sua inscrição, o artigo de hoje separou um resumo com informações fundamentais sobre o Vestibular de Medicina 2024 da Universidade Ceuma, como datas, funcionamento, etc. Confira!

Vestibular de Medicina Universidade Ceuma: candidatos já podem se inscrever

As inscrições para o Vestibular de Medicina da Universidade Ceuma já estão abertas. Porém, o prazo para realizar a própria inscrição irá depender da unidade escolhida pelo candidato.

Para o campus Renascença, na cidade de São Luís/MA, o período de inscrições termina às 18h do dia 23 de outubro. Os candidatos que preferirem concorrer às vagas do campus Imperatriz, na cidade de Imperatriz (MA), poderão se inscrever até às 18h do dia 10 de novembro.

Para a modalidade “nota do ENEM”, por sua vez, os candidatos deverão se inscrever até o dia 23 de outubro. Esse prazo é válido para as duas unidades.



Você também pode gostar:

As inscrições para as duas unidades da Universidade Ceuma poderão ser realizadas somente de forma online por meio do preenchimento de um formulário eletrônico disponível no site da instituição.

Os candidatos que precisarem de atendimento especial deverão indica a própria necessidade no momento da inscrição.

Além disso, é importante ressaltar que a somente os estudantes que possuam o certificado de conclusão do ensino médio ou que comprovem a conclusão até 31 de dezembro de 2023 poderão participar do Vestibular de Medicina 2024.

Vestibular de Medicina Universidade Ceuma: taxa de inscrição

Todos os candidatos que quiserem se inscrever no Vestibular de Medicina da Universidade Ceuma deverão realizar o pagamento de uma taxa de inscrição. Para a modalidade “vestibular tradicional”, o valor a ser pago é de R$ 600,00 para as duas unidades. Os candidatos que quiserem participar por meio do uso da nota do ENEM, por sua vez, deverão pagar R$ 300,00.

Após o pagamento da taxa de inscrição, os participantes poderão acessar o próprio cartão de inscrição. É recomendado que todos os candidatos imprimam o cartão.

Segundo as informações divulgadas até o momento, a instituição não irá oferecer isenção ou redução do valor da taxa para esta edição do Vestibular de Medicina.

Vestibular de Medicina Universidade Ceuma: funcionamento das provas

O Vestibular de Medicina da Universidade Ceuma prevê a aplicação de uma prova para os candidatos inscritos no processo seletivo.

As provas serão compostas por 50 questões de múltipla escolha (objetivas) e também por uma proposta de redação. Porém, o exame será aplicado em datas diferentes conforme o campus escolhido pelo candidato, veja:

Campus Renascença – São Luís/MA: 29 de outubro ;

Campus Imperatriz – Imperatriz/MA: 19 de novembro.

Vestibular de Medicina Universidade Ceuma: nota do ENEM

Os candidatos também poderão participar do Vestibular de Medicina 2024 da Universidade Ceuma usando a nota obtida na prova do ENEM. Nesse caso, não será necessário realizar nenhum tipo de prova.

Serão aceitas as pontuações obtidas entre os anos de 2018 e 2022 e é preciso apresentar média geral igual ou superior a 450 pontos para participar do processo seletivo por meio dessa modalidade.

Vestibular de Medicina Universidade Ceuma: oferta de vagas

Confira a distribuição das vagas para o curso de Medicina que estão sendo oferecidas pela Universidade Ceuma por meio do Vestibular 2024.

Campus Renascença – São Luís/MA:

Vestibular: 49 vagas;

Nota do ENEM: 30 vagas.

Campus Imperatriz – Imperatriz/MA:

Vestibular: 25 vagas;

Nota do ENEM: 25 vagas.