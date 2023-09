Universidade se torna a melhor da América Latina ; veja ranking

Segundo o renomado QS World University Rankings 2024, a Universidade de São Paulo (USP) ocupou a posição de destaque como a melhor instituição de ensino superior da América Latina e do Caribe. Este marco é um testemunho da resiliência e excelência do sistema de ensino superior brasileiro, apesar dos desafios financeiros enfrentados nos últimos anos.

Ascensão da USP no Ranking

Em uma escalada constante desde 2018, a USP superou a Pontifícia Universidade Católica do Chile, que ocupava a posição de liderança em 2022. A conquista é uma prova do compromisso da instituição com a educação de qualidade e pesquisa avançada, que tem consistentemente recebido elogios e reconhecimento internacional.

Destaques do Ranking

Além da USP, outras duas universidades estaduais de São Paulo figuram entre as dez primeiras do ranking. Destaca-se a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), que alcançou a honrosa terceira posição. No total, o Brasil possui treze instituições entre as cinquenta melhores da América Latina e do Caribe, sendo doze delas públicas.

O vice-presidente sênior da Quacquarelli Symonds, Ben Sowter, elogiou a performance das universidades brasileiras, destacando o “nível excepcional de treinamento de corpo docente” e o volume significativo de pesquisas de “alta qualidade”.

Desempenho das Universidades Brasileiras

A USP e outras universidades brasileiras foram elogiadas por seu excepcional desempenho em pesquisa e pelo conhecimento avançado de seus professores. O relatório da QS destacou o elevado número de professores com doutorado nas universidades brasileiras, com nove das dez universidades de maior pontuação sendo brasileiras.

Quais universidades brasileiras estão no top 50?



Entre as 50 melhores universidades da América Latina e do Caribe, aparecem também na lista:

8º – Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

10º – Universidade Estadual Paulista (Unesp)

14º – Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

17º – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio)

18º – Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

23º- Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)

25º – Universidade de Brasília (UnB)

27º – Universidade Federal de São Paulo (Unifesp)

30º – Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)

37º – Universidade Federal do Paraná (UFPR)

48º – Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

Quais são as 10 melhores universidades da América Latina?

De acordo com o ranking, a lista é a seguinte:

Universidade de São Paulo – Brasil

Pontifícia Universidade Católica do Chile (UC) – Chile

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) – Brasil

Tecnológico de Monterrey – México

Universidade do Chile – Chile

Universidade de Los Andes – Colômbia

Universidade Nacional Autônoma do México (UNAM) – México

Universidade Federal do Rio de Janeiro – Brasil

Universidade de Buenos Aires (UBA) – Argentina

Universidade Estadual de São Paulo (Unesp) – Brasil

Critérios de Avaliação do QS World University Rankings

O QS World University Rankings baseia-se em cinco critérios fundamentais para avaliar as universidades:

Impacto e produtividade da pesquisa; Compromisso docente; Empregabilidade; Impacto online; Internacionalização.

USP em Perspectiva Global

Em junho, a QS já havia colocado a USP entre as 100 melhores universidades do mundo, em uma pesquisa que analisou 17,5 milhões de trabalhos acadêmicos e considerou a opinião de 240 mil professores, alunos, funcionários e donos de escolas.

Desafios para o Ensino Superior Brasileiro

Apesar do notável desempenho das universidades brasileiras, existem desafios que precisam ser superados. Entre eles estão a burocracia das instituições públicas, a baixa internacionalização e as irregularidades financeiras, especialmente nas universidades federais.

São Paulo como Cidade Estudantil

A cidade de São Paulo também se destaca como um centro de educação de qualidade, sendo considerada a 97ª melhor cidade estudantil do mundo e a 5ª melhor da América Latina, segundo o QS Best Student Cities Ranking.

Em conclusão, a ascensão da USP ao topo do ranking QS World University Rankings é um testemunho do compromisso do Brasil com a educação de qualidade e a pesquisa avançada. Com a superação contínua dos desafios que o ensino superior brasileiro enfrenta, é esperado que mais universidades brasileiras alcancem posições de destaque nos próximos anos.