UPF divulga lista de obras literárias

A Universidade de Passo Fundo (UPF), no Rio Grande do Sul, divulgou de forma antecipada a lista de obras literárias cuja leitura é recomendada para os interessados em participar do Vestibular de Verão 2024.

O processo seletivo visa o ingresso de novos alunos no 1º semestre letivo de 2024, nos diversos cursos de graduação da UPF.

De acordo com a instituição, serão utilizadas como base para as questões de Língua Portuguesa e Literatura do Vestibular de Verão 2024 as seguintes obras literárias:

“Quincas Borba”, de Machado de Assis;

“Vozes guardadas”, de Elisa Lucinda;

“Ponciá Vicêncio”, de Conceição Evaristo;

“O encontro marcado”, de Fernando Sabino;

“Camilo Mortágua”, de Josué Guimarães;

“Daytripper”, de Fábio Moon e Gabriel Bá;

“Visão noturna”, de Tobias Carvalho.

Nesse sentido, todas as obras cuja leitura é obrigatória para o Vestibular de Verão 2024 são de escritores brasileiros, contemplando principalmente a literatura brasileira contemporânea. Entre as obras há romances, crônicas e contos.

A UPF não estabeleceu as edições das obras, de modo que os estudantes interessados em participar da seleção estão livres para escolher quais edições ler. Nesse sentido, o recomendado é que o estudante dê preferência a edições mais completas que apresentem prefácio e comentários sobre as obras e seus autores. Assim, o candidato poderá ter um panorama mais aprofundado sobre cada uma das obras recomendadas pela UPF.

Além de ler as obras na íntegra, os estudantes devem analisar a sua estrutura formal e estilística e estudar o contexto social, político e econômico no qual cada obra foi produzida. Conhecer um pouco da biografia dos autores também pode ajudar a obter uma boa nota nas questões de Língua Portuguesa e Literatura.

Vestibular de Verão UPF: Provas

A Universidade de Passo Fundo já definiu e divulgou também a data de aplicação das provas do Vestibular de Verão 2024. De acordo com a instituição, o exame está marcado para o dia 2 de dezembro de 2023, de forma presencial. Tradicionalmente, os locais de prova são na cidade de Passo Fundo.



Tradicionalmente, o Vestibular de Verão da UPF conta com uma prova composta por questões sobre os componentes curriculares do Ensino Médio.

Desse modo, o exame abarcará conteúdos de Língua Portuguesa, Literatura Brasileira, Língua Estrangeira, História, Geografia, Matemática, Física, Biologia, Química. Além disso, a universidade aplicará uma prova de redação em Língua Portuguesa, que exige a escrita de um texto dissertativo usando a norma padrão.

Inscrições

A UPF ainda não divulgou o período de inscrição para esse processo seletivo. No entanto, a universidade informou que o início das inscrições será divulgado em breve no site upf.br/vestibular. Portanto, os interessados devem ficar atentos às publicações feitas no site.

Tradicionalmente, a UPF recebe as inscrições de forma virtual. A confirmação da inscrição se dá somente mediante o pagamento da taxa de inscrição.

No momento do cadastro os candidatos poderão escolher entre uma das formas de ingresso ofertadas no Vestibular de Verão. Além de aplicar provas de forma presencial, a universidade costuma aceitar o uso das notas obtidas pelos estudantes no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) para fins de classificação.

Cursos da UPF

Fundada em 1968, atualmente a UPF é uma das principais instituições de ensino superior privadas do Estado do Rio Grande do Sul. A instituição oferta diversos cursos de graduação ofertados de forma presencial e na modalidade híbrida (EaD e presencial).

Desse modo, o Vestibular de Verão UPF inscreve para cerca de 50 cursos de graduação presencial e também para cursos híbridos.

Entre os cursos ofertados, podemos destacar: Medicina, Engenharias (Civil, de Computação, de Produção, Elétrica, Mecânica, Química), Arquitetura e Urbanismo, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Odontologia e Psicologia, entre outros.

