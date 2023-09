URCA abre período de inscrição para o Vestibular 2024/1

A Universidade Regional do Cariri (URCA) abriu nesta semana o período de inscrição para o Processo Seletivo Vestibular 2024/1. De acordo com o cronograma, as inscrições para o Vestibular 2024/1 serão recebidas até as 23h59 do dia 16 de outubro (horário da região Nordeste).

O Vestibular 2024/1 visa o ingresso de novos alunos exclusivamente no 1º semestre letivo de 2023. Estão sendo ofertadas mais de mil vagas para ingresso em diversos cursos de graduação presenciais.

As oportunidades estão distribuídas entre diversas unidades de ensino da URCA, sendo o Vestibular 2024/1 uma ótima chance para aqueles que desejam estudar na região sul do Ceará em uma universidade de qualidade.

Confira a seguir como se inscrever para concorrer às vagas e outros detalhes sobre o processo seletivo.

Vestibular 2024/1: Como se inscrever?

De acordo com as orientações do edital, a URCA está recebendo as inscrições para o Vestibular 2024 exclusivamente de forma virtual.

Nesse sentido, os interessados devem acessar o site da URCA, fazer login com cadastro já existente ou criar um novo cadastro e realizar o preenchimento do formulário eletrônico de inscrição.

No momento do cadastro, além de informar todos os dados pessoais e de contato, o estudante deverá escolher uma opção de curso de graduação e campus. Além disso, o estudante deve informar se deseja participar da seleção em ampla concorrência ou por meio do sistema de cotas.



Para efetivar o cadastro, os candidatos deverão efetuar o pagamento da taxa de inscrição. De acordo com o edital, os valores da taxa são os seguintes:

Taxa Integral: R$ 150,00 para os candidatos que não obtiveram o benefício de isenção;

Taxa Parcial: R$ 75,00 para os Alunos de Escola Pública do Estado do Ceará e estudantes que estão solicitando a isenção pela 2ª vez; R$ 112,50 para os alunos que estão solicitando a isenção pela 3ª vez.

Provas do Vestibular 2024

Para fins de classificação dos inscritos, a URCA aplicará provas sobre as matérias e disciplinas do Núcleo Comum Obrigatório do Ensino Médio. A aplicação acontecerá em apenas uma etapa, mas em dois dias.

De acordo com o edital, o Vestibular 2024 compreenderá dois conjuntos de Provas Objetivas e uma Prova de Redação em Língua Portuguesa. As provas serão aplicadas nos dias 9 e 10 de dezembro. A aplicação das provas terá duração de 4 horas, com início às 13h e a seguinte distribuição:

9 de dezembro (sábado) : Questões de Física, Matemática, Química e Biologia;

: Questões de Física, Matemática, Química e Biologia; 10 de dezembro (domingo): História, Geografia, Língua Portuguesa.

O edital estabelece ainda que os locais de prova serão nos municípios para os quais há oferta de vagas: Barbalha, Campos Sales, Crato, Iguatu, Juazeiro do Norte, Mauriti e Missão Velha. Os candidatos poderão consultar o ensalamento no Cartão de Identificação.

