URGENTE! Algumas pessoas estão pagando milhares de reais por ESTAS moedas comemorativas das Olimpíadas

No ano de 2016, o Brasil sediou os Jogos Olímpicos de Verão na cidade do Rio de Janeiro. Esse evento esportivo tradicional inspirou o Banco Central a criar uma série de moedas comemorativas. Essas peças olímpicas podem valer consideravelmente mais do que seu valor nominal atualmente.

Esses modelos são altamente valorizados por numismatas, os colecionadores de moedas. Aqui está uma lista divulgada pelo Banco Central que apresenta quais são essas moedas comemorativas e a quantidade de exemplares produzidos para os Jogos.

Embora alguns desses modelos sejam bastante raros, ainda é possível encontrar algumas dessas peças. Quem sabe não está na sua casa, na sua carteira ou até mesmo em sites e grupos de colecionadores? Se você possui alguma dessas moedas olímpicas, pode ser interessante descobrir quanto elas valem atualmente no mercado de colecionadores.

Quais são as moedas comemorativas valiosas e os modelos produzidos?

É interessante saber que o Banco Central fornece dados atualizados sobre todas as cédulas e moedas em circulação, incluindo as moedas dos Jogos Olímpicos. A última atualização dessas informações ocorreu em 28 de agosto. Abaixo estão os temas das moedas comemorativas e a quantidade de exemplares produzidos:

Boxe – 13,5 mil exemplares;

Paralímpica – 13,5 mil exemplares;

Futebol – 13,5 mil exemplares;

Voleibol – 13,5 mil exemplares;

Judô – 13,5 mil exemplares;

Basquete – 20 mil exemplares;

Vela – 20 mil exemplares;

Paracanoagem – 18,2 mil exemplares;

Rugby – 20 mil exemplares;

Atletismo – 20 mil exemplares;

Natação – 20 mil exemplares;

Golfe – 20 mil exemplares;

Bandeira Olímpica – 20,3 mil exemplares.

É importante notar que além das moedas comemorativas de R$ 1, moedas com valores superiores tiveram produção. Contudo, essas edições especiais foram destinadas apenas a colecionadores. Se você possui alguma dessas moedas comemorativas dos Jogos Olímpicos, elas podem ter valor significativo no mercado de colecionadores.

É fascinante saber que algumas das moedas olímpicas são tão raras e valiosas, chegando a valer até R$ 20 mil. Além disso, é importante notar que os Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro também foram homenageados pelo Banco Central, com moedas comemorativas.

A moeda mais valiosa, que retrata dois atletas paralímpicos com próteses nas pernas e é bifacial. Isso quer dizer que tem ilustrações nos dois lados, é especialmente rara e, portanto, ainda mais valiosa.

É interessante que, além das moedas extremamente raras, existem outras relacionadas às Olimpíadas que podem ser comercializadas por valores mais acessíveis, como R$ 250. No entanto, a raridade da moeda e sua qualidade desempenham um papel crucial na determinação de seu valor de mercado. Os colecionadores e profissionais geralmente consideram esses fatores ao avaliar o preço de uma moeda comemorativa.

Venda suas moedinhas na Internet

A comercialização de itens antigos na internet pode ser uma empreitada relativamente descomplicada. Com base na preservação e raridade de suas moedas, é possível anunciar em um site voltado para colecionadores ou em uma plataforma de transações comerciais para concluir a negociação.

Aqui estão algumas opções para vender suas moedas e notas antigas:

Redes sociais

As redes sociais oferecem um amplo alcance, conectando você a muitas pessoas diariamente. Isso aumenta suas chances de encontrar um possível comprador para suas moedas antigas. Recomendamos que você disponibilize suas moedas raras em grupos do Facebook ou em comunidades especializadas em numismática em outras plataformas de mídia social.

Moedas comemorativas em sites especializados em numismática

Existem websites que se dedicam a facilitar a compra e venda de moedas antigas, atuando como intermediários entre você e potenciais colecionadores. Um exemplo notável é o portal da Sociedade Numismática Brasileira.

Plataformas de compra e venda

Uma alternativa adicional é usar plataformas convencionais de compra e venda, como Mercado Livre, Shopee ou Amazon. Nesse caso, é importante criar uma conta e publicar imagens de alta qualidade, acompanhadas de uma descrição detalhada do artigo.

WhatsApp de colecionadores de notas antigas e moedas comemorativas

Ter o número de WhatsApp de um colecionador de notas e moedas antigas pode simplificar a venda, eliminando intermediários como sites e lojas. Isso torna a venda de suas peças raras consideravelmente mais direta.

Lembre-se de fornecer informações detalhadas sobre a condição e a raridade de suas moedas ao criar anúncios ou ao entrar em contato com potenciais compradores. Isso ajudará a atrair o interesse de colecionadores e a concluir vendas bem-sucedidas.