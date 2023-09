URGENTE! Desembarque fora do ponto de ônibus à noite poderá ser permito; entenda

A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados aprovou uma proposta que visa proporcionar maior segurança e acessibilidade no transporte coletivo urbano durante o período noturno. A medida permitirá que mulheres, pessoas idosas, com deficiência ou mobilidade reduzida escolham o local de desembarque dos veículos de transporte coletivo entre as 20h e as 5h, desde que respeitado o trajeto da linha. Essa proposta, que ainda precisa ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) antes de seguir para o Senado, é de extrema importância para garantir a proteção e a autonomia desses grupos vulneráveis.

O Projeto de Lei PL 415/21

O Projeto de Lei PL 415/21, proposto pela ex-deputada Rejane Dias (PI), busca incluir essa possibilidade de desembarque fora do ponto de ônibus na Política Nacional de Mobilidade Urbana. O texto original do projeto foi substituído pelo relator, deputado Guilherme Boulos (Psol-SP), e aprovado pela Comissão de Viação e Transportes. Boulos recomendou a aprovação da proposta, ressaltando a importância do mérito da medida.

Segurança e Acessibilidade no Transporte Coletivo

Um dos principais objetivos dessa proposta é garantir a segurança e a acessibilidade no transporte coletivo para mulheres, pessoas idosas, com deficiência ou mobilidade reduzida. Durante o período noturno, esses grupos podem enfrentar situações de maior vulnerabilidade, tornando essencial que tenham a opção de desembarcar em locais mais seguros e próximos ao seu destino final.

Conforme o texto aprovado, o motorista do ônibus deverá observar as condições de segurança ao parar para o desembarque. Essa medida visa evitar que os passageiros tenham que percorrer longas distâncias em áreas pouco iluminadas ou inseguras, especialmente durante a noite. Além disso, respeitar o trajeto da linha garante que o desembarque ocorra em locais estratégicos, próximos a pontos de referência ou com maior concentração de pessoas.

Benefícios para as Mulheres

A proposta de permitir o desembarque fora do ponto de ônibus à noite traz benefícios significativos para as mulheres. Infelizmente, é comum que elas sejam alvo de assédio e violência nos transportes públicos, o que muitas vezes as leva a evitar utilizar esses meios de deslocamento. Ao possibilitar que elas desembarquem em locais mais seguros e próximos ao seu destino final, essa medida contribui para aumentar a sensação de segurança e promover a igualdade de gênero no acesso à cidade.

Amparo aos Idosos e Pessoas com Mobilidade Reduzida

Outro grupo que se beneficia diretamente dessa proposta são os idosos e as pessoas com mobilidade reduzida. Essas pessoas frequentemente enfrentam dificuldades para se locomover e podem necessitar de mais tempo e cuidados ao desembarcar de um ônibus. Ao permitir que escolham o local de desembarque, levando em consideração suas necessidades específicas, essa medida promove a inclusão e a autonomia desses indivíduos.

Tramitação do Projeto de Lei

O Projeto de Lei PL 415/21 tramita em caráter conclusivo e agora será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ). Após essa etapa, seguirá para o Senado, onde será debatido e votado pelos senadores. Caso seja aprovado, o projeto se tornará lei e entrará em vigor em todo o território nacional, beneficiando milhares de pessoas que utilizam o transporte coletivo urbano.

A proposta de permitir o desembarque fora do ponto de ônibus à noite para mulheres, pessoas idosas, com deficiência ou mobilidade reduzida é uma medida de extrema importância para promover a segurança e a acessibilidade no transporte coletivo urbano. Essa medida garantirá que esses grupos vulneráveis possam escolher locais mais seguros e próximos ao seu destino final, aumentando sua autonomia e garantindo um deslocamento mais tranquilo e inclusivo.

Espera-se que o Projeto de Lei PL 415/21 seja aprovado pelas instâncias competentes e se torne uma lei que beneficie a população em todo o país. É fundamental que as políticas de mobilidade urbana levem em consideração as necessidades e os direitos de todos os cidadãos, garantindo um transporte público seguro, inclusivo e acessível para todos.