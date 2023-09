URGENTE! Diesel fica mais caro e novo preço desespera brasileiros

O setor de combustíveis no Brasil está enfrentando mais uma mudança significativa em relação ao preço do diesel. Após um período de isenção de impostos federais sobre o combustível, o governo decidiu retomar a cobrança desses impostos para custear um programa de descontos na compra de veículos novos. Essa medida tem gerado preocupações e debates sobre os impactos que o aumento do diesel pode ter na economia e no bolso dos brasileiros.

A Retomada dos Impostos sobre o Diesel

A decisão de retomar os impostos federais sobre o diesel foi tomada pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e entrou em vigor nesta terça-feira, dia 5 de setembro de 2024. Essa medida foi implementada mesmo antes do prazo previsto, que era 2024, com o intuito de financiar o programa de descontos na compra de veículos. A alíquota inicial de PIS/Cofins será de R$ 0,11 por litro de diesel, o que resultará em um aumento aproximado de R$ 0,10 na bomba, de acordo com a Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e Lubrificantes (Fecombustíveis).

Impactos nos Preços do Diesel

O aumento dos impostos sobre o diesel irá pressionar ainda mais os preços do combustível, que já estão em alta. Nas últimas seis semanas, o valor do litro de diesel aumentou consideravelmente, chegando a uma média de R$ 6,03. Esse é o maior valor desde fevereiro deste ano. Enquanto isso, os preços da gasolina e do etanol se mantiveram estáveis, com médias de R$ 5,87 e R$ 3,65, respectivamente, de acordo com a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Queda e Subida dos Preços do Diesel

É importante ressaltar que o preço do diesel vinha caindo desde o início do ano, o que foi intensificado após a Petrobras abandonar o Preço de Paridade de Importação (PPI) em maio. Durante esse período, o preço do diesel chegou a cair R$ 0,60 nas bombas entre maio e julho. No entanto, a situação começou a mudar devido a uma crise de abastecimento interno que reduziu os estoques de diesel no país, provocando dificuldades na compra do combustível pelos postos. Com a escassez, os preços começaram a subir.

Posteriormente, a Petrobras anunciou um reajuste em agosto, aumentando os preços do diesel nas refinarias em 25%, o que solucionou grande parte da defasagem. No entanto, os preços ainda estão 10% abaixo das cotações internacionais, de acordo com a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom).

Progressão dos Impostos



Você também pode gostar:

A retomada dos impostos sobre o diesel será feita de forma progressiva, com a elevação das alíquotas ao longo dos próximos meses. Em outubro, está previsto um aumento para R$ 0,13 por litro. Com isso, encher o tanque de diesel ficará pelo menos R$ 0,12 mais caro. A cobrança da alíquota cheia de PIS/Cofins, no valor de R$ 0,35 por litro, está prevista para janeiro de 2024.

Programa de Descontos na Compra de Veículos

A retomada antecipada dos tributos sobre o diesel foi incluída na Medida Provisória 1.175/2023, que instituiu a possibilidade de redução de impostos sobre a compra de veículos novos. O programa de descontos, encerrado em julho, contribuiu para a venda de 125 mil veículos, sendo que as empresas utilizaram R$ 650 milhões dos R$ 800 milhões disponíveis em benefícios. Os R$ 150 milhões restantes serão utilizados para compensar a perda de arrecadação de impostos provocada pelos descontos no preço final. A volta parcial dos impostos do diesel terá a mesma finalidade, ou seja, custear as perdas com os subsídios.

Impactos na Economia e no Bolso dos Brasileiros

O aumento do diesel pode ter diversos impactos na economia e no bolso dos brasileiros. O setor de transporte é um dos mais afetados, uma vez que a alta do combustível acarreta em aumento dos custos operacionais para as empresas. Isso pode resultar em repasses para os preços de produtos e serviços, o que afeta o consumidor final.

Além disso, o aumento do diesel também pode gerar inflação, já que o transporte de mercadorias é essencial para o funcionamento da economia. O encarecimento do combustível pode influenciar no preço de diversos produtos, como alimentos, e impactar o poder de compra da população.

Alternativas e Soluções

Diante desse cenário de aumento do diesel, é importante buscar alternativas e soluções para minimizar os impactos na economia e no bolso dos brasileiros. Investir em fontes de energia renovável e tecnologias mais eficientes pode ser uma saída para reduzir a dependência do diesel e diminuir os custos com combustíveis.

Além disso, é fundamental que o governo adote medidas que promovam a transparência nos preços dos combustíveis e incentivem a concorrência no setor. Isso pode contribuir para evitar aumentos abusivos e garantir que o consumidor final não seja prejudicado.

Busque alternativas

Em resumo, o aumento do diesel no Brasil está sendo retomado pelo governo como forma de custear um programa de descontos na compra de veículos novos. Essa medida tem gerado preocupações e debates sobre os impactos na economia e no bolso dos brasileiros. Os preços do diesel já estão em alta e devem aumentar ainda mais com a retomada dos impostos. Por fim, é fundamental buscar alternativas e soluções para minimizar os impactos, como investir em fontes de energia renovável e tecnologias mais eficientes, além de promover a transparência nos preços dos combustíveis.