URGENTE! Entregadores de aplicativos entram em GREVE e denunciam exploração empresarial

Em um movimento ousado, os entregadores de aplicativos decidiram parar suas atividades em todo o Brasil. A greve nacional, teve início hoje, na sexta-feira, 29, e continuará até o domingo, 1º de outubro.

O movimento tem como objetivo pressionar tanto as empresas de aplicativos quanto o Governo Federal a implementarem melhorias significativas nas condições de trabalho desses profissionais.

Os entregadores de aplicativos, que se tornaram uma parte vital da economia de compartilhamento, agora exigem que sua dedicação e trabalho duro sejam devidamente reconhecidos e recompensados.

As demandas centrais que motivaram essa paralisação incluem uma remuneração mínima justa, bem como garantias de saúde e segurança para a categoria.

Porém, apesar dos esforços dos entregadores de aplicativos, que já se estendem por 120 dias de negociações com empresas como iFood, Rappi, Amazon, Uber, Zé Delivery e Mercado Livre, um consenso não foi alcançado.

Os trabalhadores argumentam que têm sido sistematicamente ignorados pelos representantes de sua classe. Isso inclui os sindicatos de motofrete e os membros do Grupo Tripartite do Governo Federal.

Esse sentimento de menosprezo levou os entregadores a uma ação coletiva, destacando a urgência de melhorar as condições de trabalho para uma categoria essencial na economia digital.

“Até aqui, as empresas de app promoveram a maior precarização trabalhista jamais vista no país, onde fogem de todas as responsabilidades sociais, negam reiteradamente aumentos nas entregas, sendo sete anos sem reajuste, e exploram os entregadores que não têm outra alternativa a não ser permitir esse abuso”, afirmam os profissionais.