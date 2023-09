URGENTE! Governo anuncia MUDANÇAS nos pagamentos do BPC; Confira

Um novo desenvolvimento importante está ocorrendo no tocante ao Benefício de Prestação Continuada (BPC), que é pago regularmente todo mês, diretamente nas contas dos beneficiários.

Embora o texto precise ainda passar pela avaliação de outras duas comissões, já podemos antecipar algumas das mudanças que estão por vir.

Assim, recentemente, a Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados anunciou uma relevante modificação no BPC. Essa alteração irá estender o benefício para um novo grupo de pessoas, que poderão agora receber um salário mínimo mensal, atualmente no valor de R$ 1.320.

O auxílio financeiro é um apoio vital para muitos, e essa expansão para incluir mais beneficiários representa um avanço significativo nas políticas de assistência social.

É importante ressaltar que o benefício não se trata de aposentadoria, ou seja, não é necessário ser um contribuinte do INSS para ter direito a esse auxílio. Por outro lado, é crucial observar que os beneficiários do BPC não têm acesso ao 13º salário nem à pensão por morte.

Portanto, essas mudanças podem proporcionar um alívio financeiro substancial para aqueles que se qualificam, sem as obrigações associadas à contribuição previdenciária.

À medida que o texto segue em avaliação nas comissões, a expectativa é de que mais detalhes sejam esclarecidos. Mas, para ajudar a você a esclarecer dúvidas relacionadas, organizamos essa leitura com todas as informações já divulgadas.

Portanto, nos acompanhe!

Entenda melhor sobre as mudanças no BPC



Você também pode gostar:

Em geral, o BPC é destinado a duas categorias de indivíduos: idosos com 65 anos de idade ou mais e pessoas com deficiência de todas as idades. Para ambos os grupos, é um requisito crucial possuir uma renda familiar mensal igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo por pessoa.

Entretanto, o processo de comprovação da incapacidade de trabalho a longo prazo é atualmente exigido para aqueles que têm uma deficiência.

E é exatamente essa a área que está prestes a passar por mudanças significativas, de acordo com o projeto de lei proposto pelo deputado Duarte Jr. (PSB-MA), cujo objetivo é simplificar o acesso ao BPC.

Dessa forma, o deputado argumenta que a incapacidade de exercer uma função não está limitada apenas a transtornos mentais, sugerindo que outros tipos de deficiência também podem ser igualmente debilitantes.

Portanto, sua proposta de alteração nas diretrizes do BPC visa ampliar a elegibilidade para o benefício. Reconhecendo assim que a incapacidade pode assumir diversas formas e não se restringe apenas a questões de saúde mental.

“Incluem-se nos impedimentos de longo prazo de natureza mental quaisquer doenças, distúrbios ou transtornos mentais que possam obstruir a participação plena e efetiva da pessoa na sociedade em igualdade de condições com as demais”, pontua o trecho da proposta.

Você pode se interessar em ler também:

Consulta do Benefício de Prestação Continuada

Apesar de não se tratar de uma aposentadoria, é importante ressaltar que o Benefício de Prestação Continuada (BPC) é um benefício pago pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Para obter informações adicionais sobre o BPC, você tem diversas opções à sua disposição:

Contato por telefone: Você pode ligar para o número 135, que é uma ligação gratuita quando feita a partir de um telefone fixo. Os atendentes do INSS estarão disponíveis para esclarecer suas dúvidas e fornecer orientações sobre o BPC ;

; Acesso online: Utilize o site oficial ou o aplicativo “Meu INSS” em seu dispositivo móvel para obter informações e gerenciar seu benefício. Essas plataformas oferecem uma maneira conveniente de acessar dados pessoais, consultar o status do benefício e realizar várias transações relacionadas ao INSS;

Atendimento presencial: Caso prefira um atendimento presencial, você pode se dirigir a uma das Agências da Previdência Social (APS) ou ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo de sua localização. Lá, você poderá receber assistência direta de profissionais especializados em previdência social.

É importante ressaltar que o BPC não pode ser acumulado com outros benefícios, com exceção de assistência médica, pensões especiais de natureza indenizatória e remuneração proveniente de contrato de aprendizagem.

Portanto, ao receber o benefício social, é essencial estar ciente das regras e restrições relacionadas à sua elegibilidade para outros benefícios previdenciários.