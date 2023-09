URGENTE! Governo ratifica a realização de um CONCURSO UNIFICADO com salários surpreendentes; Entenda o novo modelo de prova

Excelentes notícias para os dedicados concurseiros que estão de olho nas oportunidades do serviço público! O Governo Federal anunciou uma inovação histórica: a realização de um concurso unificado.

É importante pontuar que esta é a primeira vez que tal abordagem é implementada no país, e suas consequências são promissoras, com um total de 8 mil vagas a serem disponibilizadas em diversos órgãos federais.

A decisão de promover um concurso unificado é um marco significativo na administração pública, e isso foi confirmado pelo Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI).

Assim, com esse novo formato, os candidatos terão a oportunidade de concorrer a vagas em uma ampla variedade de áreas e departamentos governamentais.

Ademais, o MGI revelou que esta seleção abrangerá cerca de 8 mil vagas de emprego distribuídas em oito diferentes áreas, demonstrando o compromisso do governo em fortalecer e expandir seu quadro de servidores.

Isso não apenas representa uma chance única para quem almeja uma carreira no setor público, mas também contribui para uma gestão mais eficaz e integrada dos recursos humanos em todo o governo federal.

Quer entender melhor sobre essa nova proposta de seleção com o concurso unificado? Então, esse texto vai ajudar a esclarecer várias dúvidas que possivelmente podem surgir com uma nova abordagem.

Reunimos em um único lugar, todas as principais informações, de forma concisa e clara. Portanto, nos acompanhe nessa leitura.

Entenda melhor sobre o concurso unificado proposto pelo governo



Para introduzir o assunto, confira a nota do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI):

O Governo Federal autorizou pouco mais de 8 mil vagas para concursos públicos em 2023. Vagas que perpassam cerca de 60 órgãos e carreiras da administração pública federal e uma oportunidade de trabalho muito interessante para a população brasileira”.

Dessa forma, é importante ressaltar que o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI) está em pleno andamento com o planejamento do aguardado processo seletivo relacionado ao modelo de concurso unificado.

Este evento, de magnitude nacional, contemplará uma ampla gama de municípios, totalizando 180 locais de aplicação das provas.

Para proporcionar uma visão mais detalhada, a distribuição dos municípios inclui:

50 na região Nordeste;

49 na região Sudeste;

39 na região Norte;

23 na região Sul;

18 na região Centro-Oeste.

Etapas do concurso unificado

Enfim, este esforço do MGI envolve duas etapas cruciais para a avaliação dos candidatos. Inicialmente, os participantes enfrentarão provas objetivas, padronizadas para todos, abrangendo uma matriz comum.

Posteriormente, passarão por provas específicas e dissertativas que abordarão diferentes blocos temáticos, adaptadas à área do órgão escolhida pelo candidato.

É importante destacar que a segunda etapa do concurso unificado será altamente especializada e personalizada. Permitindo, dessa forma, uma análise mais aprofundada das competências dos candidatos em relação às necessidades específicas de cada área do órgão.

Além disso, os cursos de formação estão programados para ocorrer entre junho e julho do próximo ano, oferecendo aos candidatos aprovados uma oportunidade valiosa de aprimorar ainda mais suas habilidades e conhecimentos.

Assim, para que todos os interessados possam se preparar adequadamente para o concurso unificado, o edital deste processo seletivo deverá ser publicado até dezembro deste ano.

Em última análise, as datas para as provas estão agendadas para o dia 25 de fevereiro de 2024, com a expectativa de que a lista dos aprovados seja divulgada até o final de abril do mesmo ano.

Este modelo de concurso será adotado por todos órgãos federais?

Antes de tudo, é importante destacar que essa é uma opção facultativa. Isso significa que os órgãos federais estão agora diante de uma decisão crucial: aderir ou não ao concurso unificado que está em andamento.

Assim, o prazo para essa tomada de decisão é até o dia 29 de setembro, e a escolha terá impactos significativos na composição de suas equipes de servidores.

O Ministério da Gestão Integrada (MGI) delineou um processo seletivo abrangente, dividido em diversas áreas de atuação, e já anunciou o número total de vagas disponíveis em cada uma delas. Confira as oportunidades oferecidas em cada setor:

Educação, Ciências, Tecnologia e Inovação – 1.194 vagas;

Setores Econômicos, Infraestrutura e Regulação – 1.015 vagas;

Administração e Finanças Públicas – 580 vagas;

Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Agrário – 1.040 vagas;

Dados, Tecnologia e Informação Pública – 895 vagas;

Políticas Sociais, Justiça e Saúde – 1.470 vagas;

Trabalho e Previdência – 940 vagas;

Nível Intermediário – 692 vagas.

Em resumo, essas vagas representam uma oportunidade única para profissionais qualificados ingressarem no serviço público federal e contribuírem para o desenvolvimento do país em diversas áreas estratégicas.

Assim, os órgãos federais devem considerar cuidadosamente sua participação nesse concurso unificado, pois isso afetará diretamente a capacidade de preencher posições cruciais em suas equipes e, consequentemente, o funcionamento eficiente dessas entidades.

Portanto, a decisão de adesão deve ser ponderada e alinhada com as necessidades e objetivos de cada órgão.