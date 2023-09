URGENTE! Linha de MICROCRÉDITO CAIXA de R$300 milhões é reaberta para empresas

A Caixa Econômica Federal reabriu sua linha de microcrédito, uma iniciativa que promete impactar cerca de 160 mil empreendedores ainda neste ano. Este movimento faz parte do esforço contínuo da Caixa para apoiar o empreendedorismo e a inovação no Brasil.

O que é o Microcrédito Caixa Repasse

O Microcrédito Caixa Repasse é uma linha de crédito que foi projetada para fornecer suporte financeiro a pequenos empresários. Esta linha de crédito foi reaberta com um total de R$ 300 milhões disponíveis para empréstimos, que serão distribuídos até dezembro deste ano.

A Caixa oferece empréstimos a partir de R$ 100 mil, com juros começando em 0,69% ao mês. A taxa final de juros será determinada pela viabilidade do projeto. O pagamento do empréstimo será dividido em 48 parcelas, com a primeira parcela devida apenas 6 meses após a contratação.

Como funciona o Microcrédito Produtivo Orientado (MPO)

O Microcrédito Caixa Repasse faz parte do Microcrédito Produtivo Orientado (MPO), um programa coordenado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Neste programa, os juros são limitados a 4% ao mês.

Os recursos do MPO são fornecidos às entidades de crédito que fazem parte da Associação Brasileira de Entidades Operadoras de Microcrédito e Microfinanças (Abcred). Estas entidades são responsáveis por fornecer os empréstimos aos empreendedores.

Os empreendedores interessados em solicitar um empréstimo podem entrar em contato com as instituições listadas no site da Abcred.

Comparação com o programa SIM Digital



A linha de crédito reaberta tem condições diferentes do SIM Digital, um programa de microcrédito que foi criado em março de 2022.

O SIM Digital oferecia empréstimos de R$ 300 a R$ 1 mil com juros baixos, mesmo para aqueles que tinham até R$ 3 mil em dívidas. No entanto, o SIM Digital foi encerrado em junho deste ano, após a revelação de que, dos R$ 3 bilhões emprestados, R$ 2,6 bilhões não foram pagos, resultando em uma taxa de inadimplência de 87%.

Diferentemente do SIM Digital, o MPO concede empréstimos com base na análise da viabilidade do projeto.

O MPO é voltado para a ampliação da capacidade produtiva. Esse tipo de crédito pode ser usado para financiar a melhora do fluxo de caixa (capital de giro).

Além disso, o MPO também pode ser utilizado para a compra de equipamentos, móveis, ferramentas e outros itens necessários para a operação da atividade econômica. Todo o processo de contratação de empréstimos é supervisionado tecnicamente.

A importância do microcrédito

Durante o anúncio da reabertura da linha de crédito, a presidente da Caixa, Rita Serrano, destacou a importância do microcrédito.

“O microcrédito tem de ser uma política pública. Não pode ser meramente uma operação financeira. Senão não dá resultado. Tem que ter um acompanhamento para gerar resultados”, defendeu Rita Serrano.

Ela também enfatizou a importância do acompanhamento técnico dos empréstimos.

“Atuando junto às instituições de microcrédito, o atendimento é regionalizado, com atendimento personalizado e orientação aos tomadores”, acrescentou.

O impacto do microcrédito no desenvolvimento

Presente no relançamento da linha de crédito, o vice-presidente Geraldo Alckmin disse que a iniciativa estimulará o pequeno empreendedor a crescer e a gerar renda. Ele afirmou que a Caixa será um “importantíssimo” instrumento de desenvolvimento.

A presidente da Abcred, Isabel Baggio, destacou o baixo índice de inadimplência do MPO.

“O crédito assistido, focado e acompanhado tem esse perfil. O nível de endividamento é baixo, pois cuidamos sobre o que as pessoas têm e o que gastam”, explicou.

A importância do microcrédito para a economia brasileira

O microcrédito é uma ferramenta vital para apoiar o desenvolvimento econômico no Brasil. Ele permite que pequenos empresários tenham acesso a capital, o que pode ajudá-los a expandir seus negócios, criar empregos e contribuir para o crescimento econômico.

A reabertura da linha de microcrédito da Caixa é uma notícia positiva para os empreendedores brasileiros. Com juros baixos e condições favoráveis, essa linha de crédito pode ser a chave para o sucesso de muitos pequenos empresários.