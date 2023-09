Urgente! MaxMilhas emite comunicado IMPORTANTE e implementa NOVAS REGRAS já em vigor

Após o recente caso da empresa 123 Milhas, que declarou falência no mês passado, surge outra notícia preocupante no setor de comercialização de milhas. Desta vez, é a MaxMilhas que decidiu buscar auxílio judicial ao apresentar um pedido de recuperação.

A empresa anunciou essa decisão durante esta semana, demonstrando sua intenção de reavaliar e readequar seu modelo de operação.

De acordo com o comunicado oficial divulgado pela MaxMilhas, a empresa alega que está enfrentando sérias adversidades resultantes da turbulência enfrentada pela 123 Milhas.

A avaliação é de que esses eventos impactaram significativamente o mercado de agências de turismo online, levando a uma drástica redução nas transações e no fechamento de novos contratos para muitos players desse setor.

Essa notícia amplia as preocupações no setor de comercialização de milhas e turismo online, levantando questões sobre a estabilidade desse segmento e a necessidade de uma reavaliação mais profunda da sua dinâmica.

Enfim, para compreender melhor os impactos dessa reestruturação e as implicações para o mercado, continue lendo o texto a seguir.

Pedido de recuperação judicial pela MaxMilhas

Antes de tudo, é importante destacar que diante de toda a situação enfrentada a MaxMilhas tomou a decisão estratégica de iniciar um processo de recuperação judicial, formalizando-o junto ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG).



A empresa enfatizou que essa medida foi tomada com o propósito fundamental de assegurar que todos os compromissos previamente assumidos sejam integralmente honrados.

Isso abrange desde as viagens já adquiridas por seus clientes até as transações comerciais efetuadas com seus fornecedores.

Ademais, a companhia destacou que a recuperação judicial é uma ferramenta legal que visa proporcionar estabilidade financeira e a capacidade de reorganização, permitindo que a MaxMilhas continue suas operações de forma sustentável.

Além disso, a MaxMilhas reafirmou seu compromisso em manter a qualidade dos serviços oferecidos e buscar alternativas para superar os desafios financeiros, assegurando que a experiência de seus clientes e a integridade de suas relações comerciais permaneçam preservadas durante todo o processo de recuperação judicial.

Comunicados feitos pela MaxMilhas sobre a situação

Em um comunicado oficial divulgado pela empresa, a MaxMilhas anunciou sua intenção de consolidar todos os seus débitos em uma única ação como parte de seu processo de recuperação financeira.

A empresa enfatizou seu compromisso com a transparência ao conduzir esse procedimento, assegurando que todas as etapas serão conduzidas com o máximo rigor e visibilidade.

Além disso, a MaxMilhas comunicou sua intenção de acelerar o pagamento de suas dívidas, com o objetivo principal de restaurar o equilíbrio financeiro e operacional o mais rápido possível.

É importante destacar que, apesar do início do processo de recuperação judicial, a MaxMilhas reafirmou seu compromisso com seus clientes existentes.

A empresa assegurou que não suspenderá viagens já comercializadas, garantindo que as reservas de hospedagem adquiridas também permaneçam inalteradas.

Assim, a empresa continua a operar normalmente, proporcionando aos seus clientes uma experiência ininterrupta, apesar da solicitação de recuperação judicial apresentada à justiça.

Informações adicionais importantes

Por fim, é importante ainda contextualizar um pouco sobre a trajetória da empresa dentro desse segmento.

Assim, a MaxMilhas, uma empresa originária de Minas Gerais com mais de uma década de experiência no mercado, tem deixado uma marca significativa no setor de turismo brasileiro.

Ao longo desse período, a empresa desempenhou um papel fundamental ao facilitar mais de doze milhões de viagens pelo país, destacando-se como uma das principais referências do setor.

O foco de atuação da MaxMilhas gira em torno da compra e venda de milhas aéreas, oferecendo aos seus clientes a oportunidade de monetizar seus pontos acumulados por meio do seu site.

Entretanto, recentemente, a empresa emitiu um comunicado que suscitou preocupações em relação à sua estabilidade financeira.

Dessa forma, no mês de agosto, a agência de turismo online informou sua clientela sobre uma mudança na política de pagamento das milhas vendidas através do seu portal.

Conforme as novas diretrizes, o valor proveniente das vendas passaria a ser parcelado em três vezes, com um prazo de 90 dias para a quitação total.

Agora, a MaxMilhas aguarda ansiosamente a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais sobre o pedido de recuperação judicial apresentado.

Se esse pedido for aceito, a empresa terá a responsabilidade de elaborar um plano estratégico sólido destinado a restabelecer sua saúde financeira.