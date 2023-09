Urgente! Muitos brasileiros não irão consegui mais utilizar o WhatsApp no próximo mês

Com o objetivo de garantir a contínua segurança e confiabilidade de seu aplicativo, o WhatsApp está prestes a encerrar o suporte para uma série de smartphones ainda em circulação no mercado.

Esta medida visa principalmente àqueles dispositivos que já não recebem atualizações de sistema operacional há um período considerável.

A partir do dia 24 de outubro deste ano, será impossível acessar o WhatsApp em determinados modelos de smartphones que estejam utilizando sistemas operacionais Android com versões anteriores à 5.0 ou dispositivos iOS com versões inferiores ao iOS 12.

Então, se você possui um dispositivo que se enquadra nesses critérios, é essencial estar bem informado sobre essa mudança para evitar surpresas desagradáveis.

Vale pontuar que, esta decisão do WhatsApp ressalta a importância da atualização regular do sistema operacional de seu dispositivo móvel, não apenas para aproveitar as funcionalidades mais recentes, mas também para garantir a segurança de suas comunicações online.

Portanto, se você ainda não fez isso, é aconselhável verificar se seu dispositivo pode ser atualizado para uma versão mais recente do sistema operacional.

Além disso, se for o caso, é aconselhável considerar a possibilidade de atualizar seu smartphone para uma versão mais recente ou, caso contrário, procurar alternativas para a comunicação.

Enfim, quer saber muito mais sobre essa notícia e se certificar de que não será afetado por essa nova atualização que ocorrerá no próximo ano? Então, continue o texto.

Como consultar o sistema operacional do meu smartphone?



Se você é proprietário de um smartphone mais antigo, é crucial verificar a versão do sistema operacional instalado em seu dispositivo.

Para acessar essas informações, basta navegar até a seção “Configurações” do seu celular e procurar por “Sobre o telefone” (em dispositivos Android) ou “Sobre” (em dispositivos iOS).

Lá, você encontrará detalhes sobre a versão mais recente disponível para o seu sistema operacional. É fundamental manter seu smartphone atualizado, especialmente se você utiliza o WhatsApp, para evitar a perda de acesso ao aplicativo.

O suporte para smartphones mais antigos ainda está ativo, mas é importante observar que as atualizações mais recentes do WhatsApp não estão mais disponíveis para esses dispositivos. Esta é uma medida que a empresa adota periodicamente para manter a segurança e o desempenho do aplicativo.

No ano passado, por exemplo, o suporte foi interrompido para iPhones com sistema operacional iOS 10 e 11.

Portanto, se você possui um dispositivo mais antigo, é aconselhável verificar regularmente se há atualizações disponíveis para seu sistema operacional e instalá-las dentro do prazo estipulado para continuar desfrutando da funcionalidade completa do WhatsApp em seu smartphone.

Atualizações mais recentes do WhatsApp

Os entusiastas do sistema Android podem antecipar com entusiasmo uma próxima atualização que está prestes a chegar ao WhatsApp, trazendo uma série de melhorias significativas à interface do aplicativo.

Recentemente, os testadores do WABetaInfo revelaram algumas mudanças notáveis que em breve estarão disponíveis para todos os usuários.

Uma das alterações mais visíveis no WhatsApp é a relocalização da barra de utilidades, que agora se encontra convenientemente localizada na parte inferior da tela. Esta abriga as guias de “Conversas”, “Status”, “Comunidades” e “Chamadas”.

Essa alteração não apenas oferece uma experiência mais intuitiva, mas também aproxima a interface Android da aparência da versão disponível para iOS. Tornando assim a experiência de usuário mais uniforme em todas as plataformas.

Outra mudança que chama a atenção é a sutil, mas notável, modificação na cor do nome do aplicativo, que agora exibe um tom de verde mais vibrante. Essa mudança estilística dá ao aplicativo um aspecto mais fresco e moderno, tornando-o visualmente mais atraente para os usuários.

Além dessas melhorias visuais, a atualização também trará funcionalidades muito aguardadas, como os filtros de conversa.

Os filtros de conversa do WhatsApp permitem que os usuários organizem suas mensagens em categorias como “Todas”, “Não lidas”, “Pessoais” e “De trabalho”. Isso facilita a localização e a gestão de mensagens importantes em meio a uma grande quantidade de conversas.

Embora essa atualização tenha sido anunciada há algum tempo, a notícia empolgante é que mais testadores estão começando a receber acesso a essa versão. Isso sugere que em breve estará disponível para todos os usuários Android.

Em resumo, o WhatsApp está se esforçando continuamente para aprimorar a experiência de seus usuários, tornando-a mais eficiente e esteticamente agradável.