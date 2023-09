Urgente! Proposta inovadora para reduzir o IMPOSTO DE RENDA gera debates no governo

Todos os anos, quando os contribuintes preenchem suas declarações de Imposto de Renda, têm a oportunidade de buscar maneiras legais de reduzir sua carga tributária. Essa redução pode ser alcançada ao informar detalhadamente seus gastos do ano anterior.

Embora nem todos os gastos possam resultar em diminuição do valor final a pagar, as despesas que são permitidas como deduções podem significar economias significativas.

Até recentemente, a lista de despesas dedutíveis do Imposto de Renda estava limitada a áreas específicas.

Como por exemplo, gastos com dependentes, despesas médicas e despesas educacionais. Além disso, entra na categoria contribuições para a previdência, pagamento de pensão alimentícia e despesas relacionadas ao livro-caixa de profissionais autônomos.

Além disso, doações para fundos voltados para crianças e adolescentes ou idosos também podiam ser deduzidas.

Porém, uma novidade importante surgiu recentemente na forma de um projeto de lei aprovado pela Comissão de Esportes do Senado Federal na última quarta-feira (20).

Este projeto de lei tem como objetivo permitir que os gastos relacionados à matrícula em academias sejam incluídos como uma dedução adicional no Imposto de Renda.

Em termos simples, isso significa que as pessoas que investiram em sua saúde e bem-estar por meio da matrícula em uma academia poderão usar essas despesas para obter descontos em seu imposto de renda final.

Interessante, não é? Então, nos acompanhe nessa leitura para saber muito mais.



Você também pode gostar:

Entenda melhor sobre o projeto de lei do Imposto de Renda

O senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB) é o proponente do projeto de lei que propõe uma medida inovadora: utilizar os gastos com academias como um incentivo à redução do Imposto de Renda.

Essa iniciativa busca, primordialmente, promover um estilo de vida mais saudável entre os contribuintes. Encorajando-os assim a se matricularem em academias e adotarem práticas voltadas para o bem-estar físico.

A essência dessa proposta consiste em permitir que as despesas relacionadas à frequência em academias e estabelecimentos similares.

Bem como os custos associados à contratação de instrutores de educação física, como personal trainers, sejam deduzidos da base de cálculo do Imposto de Renda.

Isso significa que os contribuintes poderão abater tais gastos do montante tributável, aliviando assim sua carga fiscal.

O limite estabelecido para essas deduções é de R$ 3.561,50 anuais, tanto para o contribuinte principal como para seus dependentes..

Dessa forma, o projeto de lei busca promover a igualdade de oportunidades para que todos, independentemente de sua situação financeira, possam buscar um estilo de vida mais saudável e ativo.

Em resumo, a proposta do senador Veneziano Vital do Rêgo visa não apenas reduzir a carga tributária dos cidadãos no Imposto de Renda, mas também incentivar a adoção de hábitos mais saudáveis. Contribuindo, dessa forma, para a melhoria da qualidade de vida da população brasileira.

“O incentivo à prática de atividade física reduzirá, ao longo do tempo, o volume de despesas com médicos, clínicas e hospitais, o que significará a diminuição do volume de gastos dessa natureza apresentados pelo contribuinte para dedução do IRPF”, disse Veneziano em justificativa.

Você pode se interessar em ler também:

Informações adicionais

Para conseguir o benefício de redução do Imposto de Renda será necessário informar e comprovar despesas de forma documentada, através de recibos ou notas fiscais.

Além disso, esses gastos não só aliviam o peso do imposto devido, mas também influenciam positivamente a restituição que pode ser recebida.

Entretanto, essa proposta que tem gerado discussões e ainda não foi completamente aprovada nas despesas com a academia no rol de deduções permitidas.

Atualmente, essa possibilidade não está consolidada na legislação tributária, mas está em processo de análise e votação.

O próximo passo crucial para a implementação dessa medida sobre o Imposto de Renda é a aprovação na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado.

Vale ressaltar que, nessa etapa, o processo é terminativo, o que significa que, se aprovado pela CAE, o projeto segue diretamente para análise na Câmara dos Deputados.

Em suma, a inclusão das despesas com a saúde na academia como dedução fiscal pode representar um benefício significativo para os contribuintes que buscam manter um estilo de vida saudável e ativo.

Porém, até que a proposta seja completamente aprovada e implementada, é importante acompanhar atentamente o seu progresso legislativo e estar ciente das mudanças nas regras fiscais para garantir o melhor aproveitamento possível dos benefícios fiscais disponíveis.