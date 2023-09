URGENTE! Um grande número de MEI corre o risco de ter seu registro CANCELADO

Optar por se formalizar como Microempreendedor Individual (MEI) representa uma decisão de suma importância, que oferece inúmeros benefícios aos empresários.

Entretanto, é importante que os empreendedores estejam plenamente cientes das regulamentações vigentes, a fim de evitar consequências desfavoráveis.

É com base nesse princípio que surge a preocupação de que milhares de trabalhadores que são MEI possam enfrentar a exclusão de seu registro.

Um ponto crucial a se destacar é que empreendedores que apresentem pendências financeiras junto à Receita Federal ou à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) estão sujeitos a serem desenquadrados do regime Simples Nacional, com vigência desde o primeiro dia de setembro.

Portanto, além de reconhecer a relevância da formalização como MEI, é essencial que os empresários estejam atentos às obrigações fiscais e tributárias associadas ao seu empreendimento.

Isso inclui o pagamento de impostos e a regularização de quaisquer débitos pendentes para evitar a exclusão do Simples Nacional, um regime tributário que oferece benefícios substanciais para pequenos negócios.

Trabalhadores estão sujeitos a terem o cadastro MEI cancelado



Antes de tudo, é importante destacar que, os empresários MEI que possuem pendências financeiras estão sujeitos a receber o chamado “Termo de Exclusão do Simples Nacional”. Esse documento formaliza a saída do regime tributário simplificado.

Importante ressaltar que, embora o CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) da empresa seja mantido, a organização precisará realizar a transição para o regime de tributação pelo Lucro Real ou Lucro Presumido.

No caso específico dos Microempreendedores Individuais (MEI) que deixarem de apresentar a DASN-Simei (Declaração Anual do Simples Nacional para o Microempreendedor Individual) por um período superior a 90 dias, seu CNPJ poderá ser considerado inapto.

É fundamental estar ciente de que a inaptidão do cadastro impede o funcionamento regular do negócio, o que pode acarretar em problemas legais e dificuldades para retomar as atividades comerciais.

Portanto, é crucial que todos os empreendedores mantenham suas obrigações fiscais em dia e estejam atentos aos prazos e documentos exigidos para evitar complicações tributárias no futuro.

O que fazer quando o MEI for cancelado?

Profissionais que têm seus CNPJs cancelados podem enfrentar uma série de consequências que podem impactar suas atividades comerciais de maneira significativa.

Algumas das implicações desse cancelamento incluem restrições à emissão de notas fiscais e licenças, bem como o possível cancelamento de alvarás que autorizam o funcionamento de suas empresas como MEI.

Além disso, é importante destacar que as dívidas da empresa podem ser transferidas para o CPF do empreendedor, o que pode resultar em problemas financeiros pessoais.

Para verificar se há dívidas em aberto, existem duas opções disponíveis para os empreendedores:

PGMEI (Programa Gerador do DAS para o MEI ): Este é um sistema eletrônico que permite aos empresários declarar seus impostos. Para verificar pendências, basta acessar a opção “Consulta Extrato/Pendências” no PGMEI;

): Este é um sistema eletrônico que permite aos empresários declarar seus impostos. Para verificar pendências, basta acessar a opção “Consulta Extrato/Pendências” no PGMEI; Aplicativo MEI: Disponível para dispositivos Android e iOS, este aplicativo oferece uma maneira conveniente de acessar informações sobre o status financeiro de sua empresa. Através do aplicativo, é possível emitir os documentos necessários para quitar quaisquer débitos pendentes diretamente na declaração do DASN-Simei.

Em resumo, manter-se em dia com as obrigações fiscais é fundamental para a saúde financeira de qualquer empreendimento.

Portanto, é altamente recomendável que os empresários verifiquem regularmente seu status como MEI. E, se necessário, tomem medidas para resolver quaisquer pendências financeiras o mais rápido possível.

Vantagens garantidas após a regularização

Por fim, vale pontuar que, aqueles que optam por regularizar sua situação desfrutam de uma série de vantagens essenciais: