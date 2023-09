URI abre período de inscrição do Vestibular de Medicina 2024

A Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI) é uma instituição de ensino superior particular com sede em Erechim, no estado do Rio Grande do Sul.

A instituição possui uma oferta de cursos muito variada. Porém, um dos maiores destaques da URI é o curso de Medicina, disputado por muitos candidatos de todo o país.

Se você quer estudar na instituição, está com sorte: a URI está com inscrições abertas para a próxima edição do Vestibular de Medicina.

Assim, para que você possa fazer a sua inscrição, o artigo de hoje separou um resumo completo com tudo que você precisa saber sobre o Vestibular de Medicina 2024 da URI. Confira!

Vestibular de Medicina URI: inscrições já estão abertas

Conforme indica no calendário oficial do processo seletivo, as inscrições para a próxima edição do Vestibular de Medicina da URI já estão abertas. Os candidatos poderão se inscrever até o dia 25 de outubro.

A inscrição poderá ser realizada pessoalmente, na sede da instituição, ou de forma virtual por meio do preenchimento de um formulário eletrônico disponível no site da URI.

É importante destacar que os candidatos que precisaram de atendimento especial deverão indicar a própria necessidade no formulário de inscrição. Os pedidos deverão ser enviados até o dia 20 de outubro.

Vestibular de Medicina URI: taxa de inscrição



Você também pode gostar:

Todos os candidatos deverão pagar uma taxa de inscrição de R$ 210,00 para participar do Vestibular de Medicina da URI. O pagamento só poderá ser realizado por meio de boleto bancário e é fundamental para a efetivação da inscrição do estudante.

Vestibular de Medicina URI: funcionamento da prova

O Vestibular de Medicina da URI prevê a aplicação de uma prova presencial para todos os candidatos. O exame será realizado no dia 29 de outubro, das 13h às 18h.

A prova será aplicada somente no campus I da URI e os estudantes deverão chegar no local com, no mínimo, uma hora de antecedência. Os candidatos poderão conferir o próprio local de prova a partir do dia 27 de outubro, no site da URI.

O exame será composto por 72 questões de múltipla escolha (objetivas) sobre tópicos estudados ao longo do ensino médio. As perguntas serão distribuídas da seguinte forma:

8 questões de Língua Portuguesa;

8 questões de Literatura Brasileira;

8 questões de Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol);

8 questões de História;

8 questões de Geografia;

8 questões de Matemática;

8 questões de Física;

8 questões de Química;

8 questões de Biologia.

Além disso, os candidatos também deverão escrever uma redação com base no tema proposto pela banca organizadora do processo seletivo. É importante destacar que os participantes que obtiverem nota zero na prova de redação serão eliminados do vestibular da URI.

O gabarito oficial da prova objetiva será divulgado até às 20h do dia 29 de outubro, mesmo dia de realização das provas.

Vestibular de Medicina URI: leituras obrigatórias

A URI selecionou algumas obras literárias que devem ser lidas por todos os candidatos que irão participar do Vestibular de Medicina 2024. Veja os livros escolhidos:

São Bernardo, de Graciliano Ramos

Feliz Ano Velho, de Marcelo Rubens Paiva ;

Um Certo Capitão Rodrigo, de Érico Verissimo;

Ponciá Vicêncio, de Conceição Evaristo;

Várias Histórias, de Machado de Assis;

Dois Irmãos, de Milton Hatoum.

Vestibular de Medicina URI: oferta de vagas

Por meio do Vestibular de Medicina 2024, a URI irá oferecer 43 vagas para o curso de Medicina ministrado em Erechim/RS.

Todos os candidatos aprovados no processo seletivo irão ingressar no primeiro semestre letivo de 2024.

Vestibular de Medicina URI: divulgação dos resultados

A lista com os nomes dos candidatos classificados será divulgada pela URI no dia 03 de novembro, a partir das 09h. Os participantes poderão acessar o documento no site do Vestibular da URI.

Ainda está com alguma dúvida? Acesse o edital do Vestibular de Medicina 2024 da URI e confira mais informações.