Usa o WhatsApp Web? Então você PRECISA saber ESTE método de silenciar chamadas

O app do WhatsApp para computador apresenta algumas funcionalidades que não estão disponíveis na versão web. Por exemplo, oferece a capacidade de efetuar e receber chamadas, o que pode ser útil.

No entanto, essa funcionalidade também, pode ser incômoda para aqueles que não desejam ou não podem receber ligações pelo PC, especialmente durante atividades como trabalho ou estudo. Portanto, abaixo, demonstraremos como silenciar as notificações de chamadas no WhatsApp Desktop, tanto para Windows quanto para Mac.

Como desativar as notificações de chamadas no aplicativo do WhatsApp para Windows

Com o aplicativo aberto, clique no ícone de “Configurações” (representado por uma engrenagem) localizado no canto inferior esquerdo;

Na aba "Notificações," você encontrará diversas opções;

Localize o ícone ao lado de “Chamadas” e desative-a para interromper as notificações, impedindo que o aplicativo emita qualquer som durante chamadas de vídeo ou voz.

Como silenciar as notificações de chamadas no aplicativo do WhatsApp para Mac

Abra o aplicativo e acesse as configurações;

Vá para a aba “Notificações”;

Encontre a opção “Silenciar todas as notificações de chamadas recebidas na área de trabalho” e clique nela;

Selecione a opção “Sempre” e confirme sua escolha clicando no botão “Silenciar.”

Dessa forma, você pode desfrutar do WhatsApp Desktop sem ser incomodado por chamadas quando não for conveniente para você.

Descubra com quem as conversas são mais frequentes

Existe uma função “escondida” no WhatsApp que permite descobrir com quem você mais tem conversado. Esse recurso, disponível nas configurações do aplicativo, mostra uma espécie de classificação com base nos dados compartilhados com cada contato ou grupo. Assim, fornece uma ideia de quais pessoas têm sido as mais frequentes nas trocas de mensagens ou arquivos.



Você também pode gostar:

Como identificar com quem você mais interage no WhatsApp

Com o aplicativo em execução, toque nos três pontos no canto superior direito (para dispositivos Android ) ou no ícone de engrenagem (em dispositivos iOS ) localizado no canto inferior direito;

Selecione a opção "Configurações" e, em seguida, escolha "Armazenamento e dados";

Toque em “Gerenciar armazenamento”;

Role para baixo para visualizar a relação de contatos ou grupos com quem você tem tido mais interações.

Observações importantes sobre a ferramenta do mensageiro

Esta lista leva em consideração o volume em megabytes ou gigabytes de arquivos trocados. Portanto, o contato que está no topo da lista não necessariamente é aquele com quem você mais conversa, uma vez que essa pessoa pode ter enviado um único vídeo, áudio ou arquivo pesado, liderando o consumo de armazenamento. Por exemplo, um vídeo pode representar dias ou meses de mensagens de texto.

Se você acredita que a lista não está correta, é possível “ajudar” o aplicativo a corrigir esse problema. Basta tocar no contato, selecionar todos os arquivos e tocar no ícone de lixeira para excluí-los. Isso fará com que o WhatsApp recalcule os dados e apresente um ranking mais preciso.

No entanto, só execute essa ação se desejar corrigir e liberar espaço de armazenamento. Isso porque ela apagará todos os arquivos trocados com o contato.

Como sair de um grupo sem ser notado?

A todos, em algum momento, já vivenciaram a participação em um grupo no WhatsApp que se manifestou como indesejável. Seja em um chat de trabalho, onde o chefe mantém uma constante troca de mensagens, ou mesmo nos grupos relacionados à educação.

Finalmente, até mesmo um círculo de amigos pode, em certo ponto, gerar desconforto para o indivíduo. Devido a esses motivos, é aconselhável abandonar tais grupos de forma discreta.

Para concretizar essa ação, é suficiente acessar o grupo em questão. Em seguida, selecione o nome do grupo, localizado no canto superior da tela.

O passo subsequente envolve deslizar a tela para baixo até encontrar a seção de configurações. Dessa forma, o usuário pode desativar as notificações da conversa. Ele tem a alternativa de escolher a duração da desativação das notificações ou optar por torná-la permanente. Ao desativar as notificações, é viável sair discretamente dos grupos.

Vale destacar que os administradores do grupo possuem a capacidade de verificar quem saiu. Apesar disso, essa estratégia pode ser empregada para minimizar possíveis situações embaraçosas diante dos demais membros.