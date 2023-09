Saber se usar o celular durante o semáforo vermelho da multa é o desejo de muitos motoristas. Isso porque, como todos sabem, o uso desse dispositivo ao volante é estritamente proibido, segundo a legislação de trânsito vigente no Brasil.

Assim sendo, para que você obtenha a resposta para essa e outras perguntas relacionadas a esse tema, reunimos algumas das principais informações para te passar.

Acompanhe a leitura até o final e confira!

Usar o celular durante o semáforo vermelho da multa?

Conforme mencionado acima, o uso do celular ao volante é uma prática que pode ter consequências graves no trânsito, incluindo acidentes e perda de vidas. Dessa maneira, a legislação de trânsito brasileira determina regras rigorosas quanto ao uso do celular enquanto se dirige, inclusive durante o semáforo vermelho.

Segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), mais especificamente no Artigo 252, estabelece a proibição do uso de telefone celular enquanto se conduz um veículo. Salvo quando o veículo estiver devidamente estacionado em local regular e seguro. Isso significa que, em qualquer situação em que o veículo esteja em movimento, mesmo que parado no semáforo vermelho, o uso do celular é uma infração.

Veja mais detalhes sobre o semáforo vermelho e o uso do celular

Bem como visto, a legislação não faz distinção quanto ao momento em que o veículo está parado no semáforo vermelho.



Você também pode gostar:

Assim sendo, mesmo durante essa espera, o uso do celular é proibido e pode resultar em punições.

Quais são as penalidades relacionadas ao uso do celular no semáforo vermelho?

O CTB considera que o uso do celular durante o semáforo vermelho ou enquanto o veículo está em movimento é uma infração de trânsito.

Dessa forma, as deliberações que se associam a essa infração incluem:

Multa: o valor da multa pode variar conforme a legislação estadual, mas geralmente é de R$ 293,47;

Pontuação na CNH: Ademais, além da multa, o motorista infrator terá a adição de pontos à sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Nesse caso, a quantidade é de 7 pontos.

Aumento das penalidades em casos de reincidência

Ademais, em caso de reincidência de infração no período de 12 meses, a multa pela utilização do celular pode dobrar de valor, conforme o Parágrafo Único do Artigo 252 do CTB.

Contudo, é importante destacar que o uso de dispositivos de viva-voz e mãos livres não é uma alternativa para contornar a proibição. Porém, o Artigo 252 do CTB é claro quanto à concessão do uso do celular, independentemente da forma como da utilização, quando o veículo está em movimento.

Desse modo, a legislação de trânsito busca, acima de tudo, garantir a segurança de todos os usuários das vias públicas. Isso porque, o uso do celular ao volante é uma das principais causas de distração e acidentes no trânsito brasileiro.

Portanto, além das práticas legais, é essencial promover a educação e a conscientização dos motoristas sobre os perigos dessa prática a fim de evitar acidentes e autuações desnecessárias.

Confira algumas outras consequências do uso do celular no trânsito

A fiscalização do uso do celular no trânsito está sendo aprimorada com o auxílio da tecnologia. Sendo assim, câmeras de monitoramento e agentes de trânsito possuem meios de identificação de motoristas que desrespeitam a lei, mesmo que uma infração ocorra durante o semáforo vermelho.

As consequências dessa prática, inclusive durante o semáforo vermelho, podem ser graves e afetar a segurança de todos os envolvidos. Dessa maneira, além das advertências legais, o uso do celular durante a condução pode resultar em acidentes graves, lesões e perda de vidas.

Qual a importância da conformidade com a Lei?

Por fim, é fundamental que todos os motoristas compreendam a importância de cumprir a legislação de trânsito, incluindo as regras relacionadas ao uso do celular. Mesmo durante o semáforo vermelho, manter o celular desligado ou fora do alcance das mãos é a melhor prática para garantir a segurança no trânsito.

A legislação brasileira é clara quanto à restrição do uso do celular no trânsito, independentemente do veículo estar em movimento ou parado no semáforo vermelho. Ademais, as deliberações associadas a essa infração, incluindo multas e pontos na CNH, visam garantir a segurança de todos os usuários das vias públicas. Portanto, a conformidade com a lei é fundamental para promover um trânsito mais seguro e prevenir acidentes relacionados ao uso do celular ao volante!

Agora que você já sabe se usar o celular durante o semáforo vermelho da multa, deixe nos comentários a sua opinião sobre esse assunto!