Use essa misturinha e deixe suas roupas brancas impecáveis

Deixar as roupas brancas impecáveis pode ser um desafio, em especial aquelas com maior exposição a sujeiras difíceis de remover. Como meias, panos de prato, toalhas de mesa, uniformes das crianças pequenas, dentre outras.

Utilizar cloro não é uma boa ideia, pois com o passar do tempo, ele danifica as fibras do tecido e deixa a peça amarelada e com aparência de velha. Existem produtos próprios para esse fim no mercado, porém, geralmente os custos são elevados e nem sempre o resultado é satisfatório.

No entanto, hoje trouxemos uma receita de uma misturinha poderosa para te ajudar com isso. Barata, simples de fazer e de aplicar, essa mistura acabará de vez com o problema de roupas amareladas e encardidas. É só ler até o final e conferir.

Misturinha caseira para deixar as roupas brancas impecáveis: por que ela funciona?

É comum vermos muita promessa falsa de bons resultados na Internet, em várias áreas, incluindo as tarefas domésticas. Mas essa misturinha é mesmo eficiente. A saber, ela leva água-oxigenada, detergente de coco, bicarbonato de sódio, vinagre branco e álcool.

Antes de dar o passo a passo de como fazer e aplicar nas suas roupas, explicaremos rapidamente o porquê dela ser tão poderosa na limpeza das roupas brancas.

A água-oxigenada é conhecida por suas propriedades de limpeza e alvejamento. Afinal, ela age dissolvendo a sujeira com o poder da oxigenação, removendo manchas e clareando o tecido.

O bicarbonato de sódio, por sua vez, possui propriedades desinfetantes e de limpeza, contribuindo para remover sujidades profundas e neutralizar odores desagradáveis. Já o vinagre branco atua como amaciante de tecidos, além de eliminar manchas e odores indesejados. Enquanto isso, o álcool é um excelente agente desengordurante, removendo qualquer resquício de gordura nas roupas. Por fim, o detergente de coco é um produto com grande poder de limpeza, mas é suave, então, consegue limpar as fibras do tecido sem danificá-las.

Sendo assim, quando você junta todos esses ingredientes, cada um oferece uma propriedade essencial para remover as manchas e o amarelado das roupas brancas, deixando-as impecáveis.



Como preparar a misturinha para deixar as roupas brancas impecáveis

Para fazer a mistura, você precisará de:

1 xícara de água-oxigenada (volume 10 ou 20);

1 xícara de detergente de coco líquido;

1/2 xícara de bicarbonato de sódio;

1/2 xícara de vinagre branco;

1/2 xícara de álcool.

É importante ressaltar que essas quantidades podem ser ajustadas de acordo com suas necessidades, levando em consideração a quantidade de roupas que você precisa lavar.

Como aplicar

Agora que você já tem os ingredientes necessários, siga o passo a passo:

Em um recipiente grande o suficiente para comportar toda a mistura, misture a água-oxigenada, o detergente de coco líquido, o bicarbonato de sódio, o vinagre branco e o álcool. Assim, certifique-se de mexer bem até obter uma mistura homogênea; Antes de aplicar a mistura na roupa, sempre faça um teste em uma pequena área escondida do tecido para garantir que não haja reações ou danos; Em seguida, você pode aplicar o produto puro em áreas específicas das roupas, como nas manchas amarelas nas axilas das camisetas ou calcanhar das meias. Contudo, você também pode diluir em uma bacia com água e mergulhar as peças, deixando-as de molho por cerca de meia hora; Após o período de molho, lave as roupas brancas normalmente, utilizando sabão neutro ou detergente de coco. Ademais, certifique-se de enxaguar bem para remover qualquer resíduo da mistura. Após a lavagem, deixe as roupas brancas secarem naturalmente à sombra. Evite o uso de secadora, pois o calor excessivo pode amarelar o tecido.

Dicas extras para manter suas roupas brancas impecáveis

Vale ressaltar que essa misturinha caseira é indicada apenas para roupas brancas e você não deve utilizá-la em tecidos coloridos, por poder ocorrer desbotamento. Além disso, é importante seguir as instruções de uso dos produtos e sempre fazer um teste em uma pequena área antes de aplicar no tecido.

Uma estratégia eficaz é preparar uma quantidade generosa dessa solução e mantê-la prontamente disponível em um frasco com borrifador. Desta maneira, sempre que ocorrer um imprevisto, como um derramamento de vinho em sua toalha de mesa ou achocolatado na camiseta do seu filho, você pode agir imediatamente. Ao aplicar essa solução de limpeza instantânea, você não apenas impede a formação de manchas difíceis, mas também preserva a aparência das suas peças, garantindo que permaneçam como novas por um período prolongado.

Agora você sabe como manter suas roupas brancas impecáveis com uma misturinha caseira fácil de fazer. Então, experimente e surpreenda-se com os resultados!