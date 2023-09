Usher diz que a situação de Keke Palmer está fora de proporção e fala no intervalo do Super Bowl

Usher está minimizando todas as consequências de seu momento viral com Keke Palmer causou, pelo menos da parte dele… ele acha que todo o desastre foi sensacionalista então ele simplesmente usou a situação a seu favor!!!

O ícone do R&B foi confrontado com o problema na terça-feira no “The Breakfast Club” enquanto explicava as diferenças entre seus shows em Las Vegas – como aquele que colocou em risco o relacionamento de Keke e seu recém-anunciado Show do intervalo do Super Bowl LVIII.