Usher Music está transmitindo pico após anúncio do intervalo do Super Bowl

UsherO próximo show do intervalo do Super Bowl definitivamente já deixou as pessoas nostálgicas – porque sua música tem sido tocada loucamente desde que a notícia foi divulgada.

Os números são bastante surpreendentes… A Billboard nos diz que as músicas de Usher (novas e antigas) tiveram um aumento significativo em todos os serviços de streaming desde o anúncio foi feito no domingo, e o aumento das jogadas está chegando à casa dos milhões.



Reproduzir conteúdo de vídeo



Música da Apple

Em termos percentuais, fomos informados de que isso se resume a um aumento de cerca de 16% para Usher entre domingo e segunda-feira… com sua música mais transmitida sendo seu novo single, “Good Good”, que já está no Hot 100.

A Billboard diz que “Good Good” foi transmitido 1,1 milhão de vezes nesta janela, um ganho de cerca de 5%. Seus clássicos como “Yeah!”, “My Boo” e “DJ Got Us Fallin in Love” também tiveram problemas – totalizando 962 mil streams, 527 mil streams e 525 mil streams adicionais, respectivamente.

Quando se trata de serviços de streaming individuais, o aumento também fica claro em seus dados. O Tidal, por exemplo, nos disse que “Superstar” de Usher era a música mais popular em sua plataforma no dia do anúncio. Eles também dizem que “You Make Me Wanna…” teve o maior salto na porcentagem de streaming em relação ao dia anterior, de 55%.

Outra empresa de streaming de música que sentiu o efeito Usher foi a Amazon… eles nos dizem “Sim!” subiu impressionantes 140% nas jogadas em comparação com o dia anterior ao anúncio. Como resultado, fomos informados de que saltou 149 posições em sua lista interna de classificação de músicas populares.