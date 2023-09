USMNT vence o agressivo Uzbequistão no primeiro jogo de Gregg Berhalter como técnico

Tele USMNT visitou a cidade de St. Louis no sábado para um amistoso contra Uzbequistão como parte de sua preparação para o Copa do Mundo FIFA de 2026 na América do Norte e para começar Gregg Berhaltersegunda era no comando.

A equipe dos EUA conseguiu vencer o Uzbequistão por 3 a 0, mas os adversários surpreendentemente jogaram bem, apesar do placar não refletir como tal. A diferença foi que a equipe da casa foi agressiva como sempre e conseguiu marcar no início da partida.

USMNT assumiu a liderança aos quatro minutos de jogo através de um Tim Weah meta. O Uzbequistão manteve-se próximo até à reta final, quando Ricardo Pepi e Christian Pulisic cada um encontrou o fundo da rede.

Pepi, 20 anos, fez o 2-0 aos 90’+1′ após um grande remate de Brendan Aaronson foi desviado pelo goleiro dentro da área e deixou em jogo para gol fácil do PSV atacante.

Pulisic, de 24 anos, marcou um pênalti três minutos depois para selar a vitória na exibição. A USMNT tem ingresso para a próxima Copa do Mundo como uma das três nações-sede e não precisa jogar Eliminatórias para o WC.

Luca De La Torre sofre uma lesão

Lucas De La Torre sofreu uma lesão e provavelmente não estará disponível para o amistoso da equipe na terça-feira contra Omã.

Tyler Adams ou Johnny Cardoso provavelmente substituirá De La Torre. Yunus Musah e Weston McKennieque jogaram todos os 90 minutos, também provavelmente perderão o próximo amistoso.

Ben Cremaschi e Malik Tillmanentretanto, pode receber mais minutos na terça-feira, considerando que quase não jogou no sábado.

Floresta de Nottingham goleiro Matt Turner salvei algumas fotos de Cagliari atacante Eldor Shomurodov isso teria mudado o jogo.