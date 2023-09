USMNT vence Omã com facilidade em amistoso enquanto a competição de atacantes esquenta

Tele Seleção masculina dos Estados Unidos na terça-feira continuou em boa forma com uma vitória por 4 a 0 sobre Omã em um amistoso.

A vitória convincente viu ambos Gregg Berhalteros atacantes marcam gols em ambos os lados do intervalo – o que não tornará a escolha do técnico principal mais fácil antes do jogo de novembro Liga das Nações da CONCACAF quartas de final.

Flo inicia a goleada, Pepi aumenta a liderança

Folarin Balogun pode ter se comprometido apenas com o USMNT em maio, mas ele tem sido um titular acertado desde que concluiu a troca. Ele adquiriu o hábito de retribuir a confiança do treinador naquela época, sendo titular e marcando no jogo de junho. Liga das Nações vitória final Canadá antes de acertar um rebote aos 12 minutos em Campo Allianz na noite de terça-feira.

Isso é Baloguno segundo gol do Estrelas e listras em apenas quatro partidas, como o jovem de 22 anos Nova Iorque nativo – e recém-chegado em AS Mônaco – continua a entusiasmar os fãs com sua mistura de velocidade, movimento e instinto de finalização.

Mas o “rival” de Balogun no ataque teve algo a dizer mais tarde na partida. Depois de entrar como substituto no intervalo, Ricardo Pepi estendeu o Americanos‘ levou ao 3 a 0 com uma finalização certeira de pé direito na entrada da área.

Bebêque se mudou para gigantes holandeses PSV Eindhoven durante o verão, deu dois toques e acertou o laser DeJuan Jones cruzamento para a rede, encerrando efetivamente o resultado em São Paulo.

A batalha para ser o “nove” de Berhalter

A competição de centroavante no Seleção dos EUA sem dúvida nunca esteve tão quente. Berhalter tem duas opções de alta qualidade – e jovens – para se posicionar no meio de seu tridente de ataque, onde pode flanquear o atacante de sua escolha com alas estrelas Christian Pulisic e Tim Weah.

Enquanto Baloguna vida com o Ianques teve um início impressionante, Bebê está em uma fase ainda melhor para a seleção nacional. O jovem de 20 anos Texas Native marcou seis gols em suas últimas seis partidas pela USMNT e oferece algo diferente com suas corridas implacáveis ​​​​e jogo combinado.

Com grevistas como estes, o USMNT ataque pode estar em boas mãos nos próximos anos. O próximo teste será um amistoso contra jogadores sem técnico Alemanha em outubro – e será fascinante ver qual atacante receberá a aprovação Campo Rentschler em Connecticut.