USP anuncia processo seletivo com salários acima de R$ 10 MIL

A USP ( Universidade de São Paulo) anuncia novo processo seletivo. Dessa vez, as oportunidades ofertam salários acima de R$ 10 mil.

Os interessados em participar da seleção devem realizar as inscrições até o dia 18 de setembro, no site da banca organizadora, FUVEST. Confira as taxas:

Ciência de Dados: R$ 161,00;

R$ 161,00; Conectividade: R$ 162,00; e

R$ 162,00; e Desenvolvimento de Sistemas: R$ 163,00.

Vagas processo seletivo

Ao todo são 35 vagas. Confira os cargos:

CARGOS VAGAS SALÁRIO Analista de Sistemas (especialidade: Ciência de Dados) 01 R$ 10.231,05 + benefícios Analista de Sistemas (especialidade: Conectividade) 10 R$ 10.231,05 + benefícios Analista de Sistemas (especialidade: Desenvolvimento de Sistemas) 24 R$ 10.231,05 + benefícios

São 40 horas semanais e a contratação será CLT.

Como serão as provas deste processo seletivo?

O processo seletivo será dividido nestas etapas:



Prova objetiva – eliminatório e classificatório; e

Prova discursiva – eliminatório e classificatório.

As provas deverão acontecer nos seguintes municípios:

Bauru, Lorena, Piracicaba, Pirassununga, Ribeirão Preto, São Carlos e São Paulo.

A fase deste processo seletivo vai acontecer no dia 08 de outubro. Serão divididas da seguinte forma:

Conhecimentos Específicos em Computação;

Conhecimentos em Matemática;

Conhecimentos em Linguagens.

De acordo com o edital deste processo seletivo, as 60 (sessenta) questões da Prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, serão compostas da raiz da questão, com 05 (cinco) alternativas de resposta, das quais apenas 01 (uma) é correta, e serão convertidas para uma escala de 0 (zero) a 10 (dez) pontos.

Sobre a fase discursiva será eliminatória e classificatória compreendendo a elaboração de respostas a 02 (duas) questões que procurem dar resposta a situações-problema propostas pela Banca Examinadora.

