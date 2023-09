Usuários de academia CHORAM por determinação da ANVISA

A Anvisa desempenha o papel de formular diretrizes e estabelecer regras relacionadas à saúde. Adicionalmente, possui a responsabilidade de conduzir inspeções e avaliações referentes à higiene em empresas e produtos disponibilizados no território nacional. Portanto, a autorização concedida pelo órgão é essencial para a comercialização de diversos itens no Brasil, como alimentos, produtos de higiene e medicamentos.

Recentemente, a Anvisa iniciou uma fiscalização minuciosa em marcas de Whey Protein, um suplemento alimentar derivado da proteína do soro do leite. Ele é amplamente utilizado por aqueles que praticam atividades físicas, como musculação, devido aos seus benefícios no aumento da massa muscular e no auxílio à perda de peso.

Anvisa proíbe comercialização de marcas de Whey

Apesar de conter ingredientes essenciais para o consumo diário, o Whey Protein, semelhante a outros produtos, precisa ser submetido a rigorosos controles de qualidade para comprovar sua eficácia. Nesse contexto, a Associação Brasileira de Defesa do Consumidor (Proteste) iniciou avaliações das informações presentes nos rótulos das embalagens das marcas, com o objetivo de verificar sua veracidade.

Entretanto, durante essas verificações, foram identificadas algumas inconformidades. Em decorrência disso, a Anvisa determinou a suspensão temporária da comercialização de determinadas marcas até que análises mais aprofundadas possam ser realizadas e o produto seja autorizado a retornar ao mercado. Adicionalmente, as marcas em questão são obrigadas a fornecer explicações detalhadas ao órgão regulador.

As marcas afetadas

A Anvisa divulgou uma lista das marcas que serão submetidas a inspeções, juntamente com as discrepâncias encontradas em seus produtos. A reintrodução desses itens no mercado ainda carece de um cronograma definido e requer uma avaliação detalhada para assegurar sua segurança para o consumo. Veja quais são essas marcas:

1.Whey Protein Black Skull

Registraram um desvio além do limite permitido nos teores de carboidratos, uma cifra 67% abaixo do ideal. A Anvisa, em resposta aos resultados dos testes, atualizou suas normas, estabelecendo que produtos não podem conter menos de 20% de proteína e um valor superior a esse em carboidratos.



Você também pode gostar:

2.Whey BRN Foods

Observou-se um aumento de 23% na quantidade de proteína, mas uma elevação surpreendente de 114% nos carboidratos.

3.BSN DNA Whey

Os valores encontrados superaram os limites estabelecidos, com um acréscimo de 32% nos teores de carboidratos em relação às regulamentações vigentes.

4.Gaspari Nutrition

Apresentaram um excesso de carboidratos, excedendo em cerca de 28% o limite permitido.

5.Growth 80%

Houve uma redução notável de aproximadamente 57% na quantidade de carboidratos, em comparação com as informações da embalagem.

6.Hyper Pure

Exibiram um aumento de 38% na quantidade de carboidratos, ultrapassando o limite estabelecido.

7.My Protein

As informações indicaram um teor de carboidratos superior a 41%, desrespeitando as diretrizes legais.

8.New Millen

Esta marca ultrapassou o limite permitido para carboidratos em 41%.

9.Optimum Nutrition

Apresentaram um aumento de 34% na quantidade de carboidratos em seus produtos.

10.Solaris Extreme

Demonstraram um aumento de 54% em relação ao limite estabelecido pela Anvisa.

Até água foi confiscada

Em julho deste ano, a Anvisa examinou uma situação envolvendo uma famosa marca de água mineral. Durante esse procedimento, a autarquia determinou que a água estava comprometida com microrganismos e também com outros componentes prejudiciais à saúde, como materiais plásticos e insetos.

A complicação ocorreu com a água da marca Fontes de Belém, que estava sendo comercializada por meio de um lote produzido em torno de 25 de maio e com validade somente até 9 de julho. Nesse lote, foi identificada a presença de microorganismos e também de substâncias estranhas, como materiais plásticos, microrganismos e mesmo fragmentos de insetos.

A empresa responsável pela marca de água emitiu um comunicado e afirmou que o problema se originou devido a uma situação de falha humana. Eles relatam que alguns colaboradores não realizaram a devida esterilização da água em questão, o que resultou na presença dos corpos estranhos.