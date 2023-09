Usuários de mídia social se lembram de quando Damian Lillard rejeitou a ideia de ingressar no Bucks

Tele NBAo maior sucesso de bilheteria dos últimos anos caiu, à medida que o Milwaukee Bucks vai adquirir armador superstar Damian Lillard de Portland Trail Blazers em um acordo de três equipes que também inclui o Fênix Sóis. A negociação envia sete vezes All-Star Lillard para uma equipe rival no Conferência Leste – mas curiosamente, é um time do qual ele disse uma vez que não queria entrar.

Usuários experientes de mídia social desenterraram uma postagem antiga de Lillard, onde ele se dirigiu a um fã perguntando se ele gostaria de participar Milwaukee uma vez treinador principal Mike Budenholzer partiu – e apesar de sua reação inicial fria, o jogador de 33 anos se juntará a Giannis Antetokounmpo e a Dinheiro afinal.

Os fãs se lembram de uma postagem de 2021

Durante uma sessão de perguntas e respostas no início da manhã sobre X (anteriormente Twitter) em fevereiro de 2021, um usuário perguntou Lillard se ele estaria interessado em ingressar no Dinheiro algum dia por meio de agência gratuita ou comércio. Milwaukee foi um desafio no topo do NBA na época, e alguns meses depois, Giannis e companhia. levantaria o Troféu Larry O’Brien como campeões da NBA pela primeira vez desde 1971.

Mas Lillard, ainda esperando enfrentar Portlandresumiu a consulta em uma palavra: “Não”.

No entanto, as coisas mudaram drasticamente nos anos civis seguintes. Portland entrou em um período de transição e Lillard finalmente decidiu que queria uma nova aventura. Desde então, o Bucks passou de Budenholzercontratando treinador novato Adriano Griffin para substituí-lo neste verão, após uma amarga eliminação nos playoffs no primeiro turno para o calor de Miami – uma equipe que queria muito Lillard.

Como Jimmy Butler de Miami reagiu à negociação de Lillard

Lillard vira a página

Pouco depois que a notícia do comércio iminente surgiu nas redes sociais, Lillard ele mesmo voltou para X e comentou sobre sua empolgação em ingressar em um candidato ao campeonato. Ele prometeu revelar mais em postagens futuras – incluindo uma homenagem aos seus mais de uma década de carreira. Portland.

Quaisquer que sejam os próximos passos de Lillard ao finalizar sua saída do Blazers de trilhauma coisa é certa: ele teve a ideia de jogar no Fórum Fiserv e entregando mais um campeonato para o Milwaukee fiel.