Usuários podem receber R$ 1,1 MIL no app; saiba como

O PicPay é um aplicativo de pagamento digital que oferece diversas oportunidades para seus usuários ganharem dinheiro extra. Se você está em busca de uma renda adicional, o PicPay pode ser a solução perfeita para você. Neste artigo, vamos explicar como você pode receber até R$1.100 no aplicativo, de forma simples e rápida. Vamos lá?

O Que é o PicPay?

O PicPay é uma plataforma de pagamentos digitais que permite realizar transferências, pagamentos e até mesmo receber dinheiro de forma prática e segura. Com o aplicativo, é possível fazer transações sem precisar de dinheiro em espécie, utilizando apenas o seu smartphone.

Além disso, o PicPay oferece diversas outras funcionalidades, como a possibilidade de criar “Cofrinhos” para guardar dinheiro e gerar rendimentos, realizar pagamentos de boletos e contas, além de oferecer cashback em diversas lojas parceiras.

Como Receber até R$1.100 no PicPay?

Se você está interessado em ganhar dinheiro com o PicPay, saiba que é possível receber até R$1.100 no aplicativo. Mas como fazer isso? A resposta é simples: utilizando os “Cofrinhos” da plataforma.

Os “Cofrinhos” são uma funcionalidade do PicPay que permite aos usuários separarem dinheiro de acordo com um objetivo específico. É como se fosse uma espécie de poupança dentro do aplicativo. E a melhor parte é que esses “Cofrinhos” rendem 102% do CDI, ou seja, você ganha mais do que na poupança tradicional.

Para começar a receber dinheiro no PicPay, basta seguir algumas etapas simples:

Passo 1: Baixe e Cadastre-se no PicPay



O primeiro passo é baixar o aplicativo do PicPay em seu smartphone. O aplicativo está disponível para download gratuito na App Store e no Google Play. Após baixar o aplicativo, faça o seu cadastro, informando seus dados pessoais e criando uma conta no PicPay.

Passo 2: Acesse a Opção “Cofrinhos”

Após fazer o seu cadastro e acessar o aplicativo, você verá a opção “Cofrinhos” na tela inicial. Clique nessa opção para começar a criar o seu “Cofrinho” e ganhar dinheiro.

Passo 3: Defina o Objetivo do seu “Cofrinho”

No momento de criar o seu “Cofrinho”, você deverá definir qual será o objetivo desse dinheiro. Por exemplo, você pode criar um “Cofrinho” para fazer uma viagem, comprar um carro, guardar dinheiro para emergências, entre outros.

Passo 4: Personalize o seu “Cofrinho”

Após definir o objetivo do seu “Cofrinho”, você poderá personalizá-lo do jeito que quiser. Escolha um nome para o seu “Cofrinho”, selecione uma imagem que represente o seu objetivo, defina o valor que você deseja guardar e por quanto tempo quer que o dinheiro renda.

Passo 5: Alimente o seu “Cofrinho”

Depois de personalizar o seu “Cofrinho“, é hora de alimentá-lo. Ou seja, você precisa depositar dinheiro nesse “Cofrinho” para que ele comece a render. Você pode escolher a quantidade de dinheiro que deseja depositar e fazer isso de forma recorrente, com depósitos mensais, por exemplo.

Passo 6: Acompanhe seus Rendimentos e Resgate o Dinheiro

Após alimentar o seu “Cofrinho”, você poderá acompanhar os seus rendimentos diretamente pelo aplicativo do PicPay. Quando achar necessário, você pode resgatar o dinheiro guardado no “Cofrinho” de forma fácil e rápida.

Outras Funcionalidades do PicPay

Além dos “Cofrinhos”, o PicPay oferece diversas outras funcionalidades que podem ajudar você a ganhar dinheiro e economizar. Veja algumas delas:

Pagamento de Boletos e Contas

Com o PicPay, você pode pagar boletos e contas de forma rápida e prática, diretamente pelo aplicativo. Basta inserir os dados do boleto ou da conta e realizar o pagamento com apenas alguns cliques.

Cashback em Lojas Parceiras

O PicPay também oferece cashback em diversas lojas parceiras. Isso significa que você recebe parte do valor gasto em suas compras de volta, em forma de crédito no aplicativo. É uma ótima maneira de economizar e ganhar dinheiro ao mesmo tempo.

Ademais, o PicPay é uma excelente ferramenta para ganhar dinheiro extra e economizar. Com os “Cofrinhos” da plataforma, você pode receber até R$1.100 e ainda aproveitar outras funcionalidades, como o pagamento de boletos e o cashback em lojas parceiras.

Então, não perca mais tempo e comece a utilizar o PicPay para ganhar dinheiro de forma simples e rápida. Baixe o aplicativo agora mesmo e aproveite todas as vantagens que ele oferece.