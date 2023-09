UTFPR abre mais de 500 vagas para curso de graduação EaD

A Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) lançou edital com a oferta de mais de 500 vagas para o Curso de Licenciatura em Computação ofertado na modalidade de Educação a Distância (EaD). As oportunidades visam o ingresso de novos alunos no 1º semestre de 2024.

De acordo com o cronograma, as inscrições serão recebidas até o dia 18 de outubro. Poderão concorrer às vagas os estudantes que têm o Ensino Médio completo ou que concluirão essa etapa da educação formal ainda neste ano.

Confira a seguir como se inscrever no processo seletivo para concorrer às vagas ofertadas pela UTFPR!

Inscrições abertas

De acordo com o edital, a universidade está recebendo as inscrições para o curso de Computação EaD exclusivamente de forma virtual. As inscrições são totalmente gratuitas.

Portanto, os interessados deverão acessar o site da UTFPR e realizar o preenchimento do formulário eletrônico de inscrição até as 23h59 (horário de Brasília) do último dia de inscrição.

No momento da inscrição o candidato deverá informar todos os dados pessoais e escolares solicitados, além de enviar os documentos indicados no edital. Entre os documentos, a UTFPR solicita o certificado de conclusão do Ensino Médio e o respectivo histórico escolar.

Além disso, é também no ato da inscrição que o candidato deverá informar para qual polo deseja se inscrever e se deseja concorrer às vagas em ampla concorrência ou através do sistema de cotas.



Processo de seleção

Não haverá aplicação de provas para fins de classificação dos candidatos. De acordo com o estabelecido no edital, o processo de seleção se dará por meio de análise curricular em uma etapa única.

A etapa de Análise Curricular, de caráter classificatório, se efetivará por intermédio da análise curricular da inscrição. Portanto, é necessário apresentar todos os documentos solicitados no momento do cadastro:

I) Certidão de nascimento ou casamento;

II) Carteira de Identidade (RG) ou outro documento oficial de identificação com foto (frente e verso), que possua o número do RG;

III) Comprovação de inscrição no CPF – Upload do cartão CPF ou Comprovante de inscrição no CPF obtido no site da Receita Federal;

IV) Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente (Técnico de Nível Médio, 2o Grau, Magistério ou Educação de Jovens e Adultos), expedidos por Instituição de Ensino reconhecida por órgão oficial competente;

V) Histórico Escolar completo do Ensino Médio, ou equivalente (Técnico de Nível Médio, 2º Grau, Magistério ou Educação de Jovens e Adultos).

Oferta de vagas

A oferta total da UTFPR é de 504 vagas para o ingresso de novos alunos no curso de Licenciatura em Computação EaD. Há reserva de parte das vagas de acordo com a Lei de Cotas, ou seja, para estudantes da rede pública de ensino.

Há também reserva de 20% das vagas para a 2ª Licenciatura, de docentes da rede pública de ensino, em exercício na Educação Básica, formados em Pedagogia e que atuam nas séries finais do Ensino Fundamental ou Ensino Médio.

Apesar do curso ser ofertado à distância, contará com encontros presenciais obrigatórios em polos de apoio presencial.

De acordo com o edital, as oportunidades estão distribuídas ente os seguintes polos: Foz do Iguaçu, Jacarezinho, Siqueira Campos, Pontal do Paraná, Jacarezinho, Palmeira, Reserva, Telêmaco Borba, Rio Negro, Campo Largo, Congonhinhas, Umuarama, Ibaiti e Paranaguá.

Resultados

O resultado preliminar está previsto para o dia 29 de novembro, com recebimento de recursos entre os dias 30 de novembro e 1º de dezembro. Após a análise dos recursos, a UTFPR publicará o resultado final no dia 5 de dezembro.

Para mais informações, acesse o edital do processo seletivo.

