VAGAS abertas com salários até R$ 10 mil: veja quem pode concorrer

Com salários de até R$ 10 mil, o concurso público para a região centro oeste do Brasil prevê a contratação de profissionais com nível fundamental, médio/técnico e superior para diversos cargos dentro da administração pública.

A banca responsável pela organização do concurso é a Gama Consult.

Confira mais informações.

Quais são as vagas?

As oportunidades são destinadas a Prefeitura de Juscimeira, no estado do Mato Grosso. Ao todo, são oferecidas 14 vagas para contratação imediata, além de vagas para formação de cadastro reserva.

Confira a disponibilidade de vagas por cargo a seguir:

Cargos e vagas

Auxiliar de Saúde Bucal – ASB – CR;

Auxiliar de Desenvolvimento Infantil – 4 vagas;

Auxiliar de Inspeção – 1 vaga;

Técnico Administrativo Educacional – 3 vagas;

Técnico de Enfermagem – CR;

Técnico em Saúde Bucal – CR;

Advogado – 1 vaga;

Bibliotecário – 1 vaga;

Enfermeiro – CR;

Fonoaudiólogo – CR;

Odontólogo – CR;

Médico – CR;

Médico Veterinário – 1 vaga;

Professor de Educação Física – CR;

Professor de Letras/Inglês – CR;

Professor Pedagogo – 3 vagas;

Psicólogo – CR;

Técnico em Fiscalização Sanitária – CR.

Os salários oferecidos pela Prefeitura de Juscimeira – MT variam entre R$ 1.699,93 a até R$ 10.627,13 dependendo do cargo para uma jornada de trabalho que varia entre 30 a 40 horas semanais.



Quem pode se candidatar?

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve comprovar os seguintes requisitos:

Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa com direitos e obrigações políticas e civis reconhecidos no País;

Ter, no mínimo, 18 anos completos até a data da contratação;

Ter cumprido as obrigações e encargos militares previstos em lei, se do sexo masculino;

Estar em dia com as obrigações eleitorais;

Possuir os requisitos mínimos de ingresso exigidos para o desempenho da função;

Não receber Proventos de Aposentadoria decorrente do Artigo 40 ou dos Artigos 42 e 142, com proibição prevista no §10 do Artigo 37, da Constituição Federal;

Não exercer Cargo, Emprego ou Função Pública remunerada em qualquer dos Órgãos da Administração Direta, Indireta e Fundacional do Governo Federal, Estadual ou Municipal, Autarquias, Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista, suas subsidiárias e sociedade controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público, ou em qualquer um dos Poderes, senão naqueles casos previstos nas alíneas “a”, “b” e “c”, do inciso XVI, do artigo 37 da Constituição Federal;

Não ter sofrido no exercício de função pública penalidade de demissão;

Não estar condenado por sentença criminal transitada em julgado e não cumprida;

Não participar de gerência ou administração de empresa privada, de sociedade civil ou exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário.

Como se inscrever?

Os interessados em participar do concurso da Prefeitura de Juscimeira – MT têm até o dia 13 de outubro de 2023 para realizar a inscrição no certame.

O preenchimento da ficha de inscrição deve ser feito diretamente pelo site da Gama Consult.

O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 70,00 a R$ 120,00 dependendo do cargo pretendido pelo candidato.

Os candidatos que estão desempregados ou que estão inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico podem solicitar a isenção da taxa de inscrição.

Para isso, basta acessar o site da Gama Consult até o dia 29 de setembro de 2023 e preencher o requerimento de isenção.

A entidade responsável pelo certame verificará perante o órgão gestor do CadÚnico a veracidade das informações prestadas pelo candidato para fins de confirmação do pedido de isenção.

Os dados constantes da ficha de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, inclusive quanto aos erros, omissões ou incorreções.

Quais as etapas de seleção?

O concurso público para a Prefeitura de Juscimeira – MT contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos. Prova de títulos de caráter classificatório apenas para alguns cargos.

de caráter classificatório apenas para alguns cargos. Prova didática de caráter eliminatório e classificatório apenas para alguns cargos.

de caráter eliminatório e classificatório apenas para alguns cargos. Prova discursiva de caráter eliminatório e classificatório apenas para alguns cargos.

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 26 de novembro de 2023.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir maiores informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo.