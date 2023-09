VAGAS ABERTAS! ÚLTIMOS DIAS! SENAC contrata com salários de até R$ 5,7 MIL

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial em Mato Grosso (Senac-MT) está oferecendo oportunidades de emprego em diferentes áreas, com salários atrativos e benefícios. Se você está em busca de uma colocação no mercado de trabalho, essa é uma excelente oportunidade para atuar na maior instituição de educação profissional para o comércio do país.

Analista de Desenvolvimento Organizacional

O Senac-MT está com processo seletivo aberto para a contratação de analistas de desenvolvimento organizacional em Cuiabá. O cargo oferece um salário de R$ 5.703,53 e é necessário possuir ensino superior completo em Administração, Psicologia, Gestão ou Recursos Humanos, além de, no mínimo, seis meses de experiência na função. As inscrições vão até esta sexta-feira (8), então não perca tempo e envie seu currículo por e-mail, com o título da vaga no campo “Assunto”.

Instrutores de Segurança do Trabalho

Para as posições de instrutores de Segurança do Trabalho, o Senac-MT está contratando em Tangará da Serra. É necessário ter, no mínimo, seis meses de experiência na área, e a remuneração será de R$ 45,99 por hora-aula. Em Rondonópolis e Jaciara, também estão sendo contratados instrutores para o curso de Técnico em Enfermagem. Os interessados devem possuir ensino superior completo em Enfermagem. Já em Tangará da Serra, há uma vaga para instrutor na área de Segurança do Trabalho, sendo exigido o ensino técnico completo na área ou ensino superior em Arquitetura e Urbanismo, Engenharias com especialização em Segurança do Trabalho, Enfermagem ou Saúde e Segurança do Trabalho.

Como se Candidatar

Os candidatos interessados nessas oportunidades de emprego devem enviar seus currículos para o e-mail, com o título da vaga no campo “Assunto”. O prazo para candidatura varia de acordo com a vaga, então fique atento aos prazos e não perca a chance de participar do processo seletivo.

Benefícios e Oportunidades no Senac-MT

Além dos salários atrativos, os colaboradores do Senac-MT contam com uma série de benefícios, como plano de saúde, auxílios alimentação e transporte, seguro de vida e acesso a serviços odontológicos. Além disso, o Senac-MT oferece atividades físicas, esportivas, recreativas e culturais proporcionadas pelo Sistema Fecomércio-MT. Esses benefícios visam proporcionar uma experiência completa e satisfatória para os colaboradores, valorizando seu bem-estar e qualidade de vida.

