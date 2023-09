Vagas para educação! Concurso Público anuncia oportunidades com salários de R$ 6 MIL

Há vagas para educação. Desta vez, o concurso público anuncia oportunidades com excelentes salários. Ficou interessado? Veja a seguir.

Vale lembrar que as remunerações podem chegar a R$ 6 mil. As chances são da Prefeitura de Itupeva- São Paulo.

Vagas para educação

Ao todo são 30 profissionais para o cargo de Professor de Desenvolvimento Infantil.

O salário inicial para os aprovados será de R$ 5.807,22, composto pelo salário base de R$ 5.611,45 mais um abono de R$ 195,77.

A carga horária de trabalho será de 40 horas por semana. Todos os candidatos inscritos serão submetidos a uma prova objetiva, agendada para aproximadamente 26 de novembro de 2023.

Provas vagas para educação

A duração máxima do exame será de três horas e consistirá em 40 questões de múltipla escolha, distribuídas da seguinte forma:

Língua Portuguesa: 10 questões

Legislação: 10 questões

Conhecimentos Pedagógicos: 10 questões

Conhecimentos Específicos: 10 questões



Além disso, haverá uma segunda fase para os candidatos aprovados na etapa anterior do concurso da Prefeitura de Itupeva, que será a avaliação de títulos. Nesta fase, serão atribuídos pontos para cursos de pós-graduação ‘Stricto Sensu’ na área da Educação, sendo 5 pontos para doutorado e 3 pontos para mestrado.

Os documentos que comprovam os títulos devem ser enviados via Correios, por Sedex, no máximo, até um dia após o término do prazo de inscrição. O envelope deve ser enviado com aviso de recebimento (AR) para o seguinte endereço da banca SHDias Consultoria e Assessoria: Rua Rita Bueno de Angeli, 189, Jardim Esplanada II, Indaiatuba/SP, CEP 13.331-616.

Aqui estão algumas das responsabilidades associadas ao cargo e vagas para educação:

Trabalhar com crianças de 6 meses a 4 anos de idade.

Recepcionar e cuidar das crianças na entrada.

Organizar o material de ensino e de recreação.

Orientar as crianças em hábitos de higiene, boas maneiras, adaptação e bem-estar.

Manter o controle de frequência e cuidar da agenda e dos materiais individuais das crianças.

Elaborar o planejamento pedagógico da turma de acordo com as diretrizes da Secretaria Municipal de Educação.

Realizar o acolhimento diário das crianças, garantindo sua segurança durante as transições.

Planejar e desenvolver atividades pedagógicas em conjunto com outros profissionais, criando experiências de aprendizado diárias e criativas.

Integrar as experiências dos alunos com o conhecimento sistematizado, usando métodos pedagógicos apropriados.

Identificar alunos com necessidades especiais em colaboração com o Coordenador Pedagógico e planejar atividades inclusivas.

Manter registros atualizados das ações pedagógicas, anotações do docente, fotos, vídeos, relatórios e portfólios para avaliação contínua do processo educativo.

Inscrição vagas para educação

Os candidatos precisam ter curso superior completo em pedagogia com licenciatura plena ou normal. A candidatura deve ser feita até as 23h59 do dia 6 de novembro, por meio do site da banca organizadora: www.shdias.com.br. A taxa de participação custa R$ 78,00.

Outros concursos

Há muito dúvida se o concurso INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) vai participar do edital unificado.

Vale lembrar que o edital vai contar com 100 vagas para nível superior. Sobre o concurso INMETRO O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) está se preparando para um concurso público que foi autorizado oficialmente em 16 de junho pela ministra da Gestão e da Inovação dos Serviços Públicos, Esther Dweck. A expectativa é que o edital seja divulgado até o dia 13 de dezembro, conforme a autorização. Inicialmente, houve considerações sobre a possibilidade de iniciar o processo seletivo já em setembro, porém, essa decisão não se concretizou. O concurso oferecerá um total de 100 vagas, distribuídas em dois cargos: Analista Executivo em Metrologia e Qualidade: Serão disponibilizadas 40 vagas para este cargo.

Serão disponibilizadas 40 vagas para este cargo. Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade: Este cargo contará com 60 vagas. Para participar do concurso, é necessário possuir formação de nível superior. A remuneração inicial para ambas as posições será de R$ 9.358,31, e esse valor já inclui o auxílio-alimentação no montante de R$ 658. É importante ressaltar que as contratações serão feitas sob o regime estatutário, garantindo estabilidade aos servidores. Sobre as provas, devem acontecer dois meses após o edital. Como foi o último concurso INMETRO No ano de 2014, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) realizou um aguardado concurso público que ofereceu um total de 80 oportunidades para candidatos de diferentes níveis de escolaridade. O certame foi marcado por uma competição acirrada e pela busca de profissionais qualificados para atuar em diversas áreas relacionadas à metrologia e qualidade. O concurso abriu portas para cargos de nível médio e superior, proporcionando uma variedade de opções para os concorrentes. Entre as posições disponíveis para candidatos de nível médio estavam o “Assistente Executivo em Metrologia e Qualidade” e o “Técnico em Metrologia e Qualidade”. Para aqueles com formação de nível superior, as oportunidades incluíam cargos como o “Analista Executivo em Metrologia e Qualidade”, o “Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade” e o cobiçado “Especialista em Metrologia e Qualidade Sênior”. O processo seletivo consistiu em várias etapas para avaliar a capacidade e o conhecimento dos candidatos. A prova objetiva, com 60 questões de múltipla escolha, testou conhecimentos tanto em áreas gerais quanto específicas. Concurso INMETRO será unificado? O Concurso Nacional Unificado (CNU) é um evento de grande relevância para os concursos públicos no Brasil, pois busca a unificação dos processos seletivos de diversos órgãos federais. No entanto, de acordo com as informações mais recentes divulgadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), o concurso deste órgão não será incluído no CNU