Vai fazer o concurso IBGE? Veja como se preparar

O concurso IBGE é uma excelente oportunidade para muitos que desejam seguir nessa carreira. Contudo, é necessário planejamento e preparo para conseguir a aprovação neste certame, visto que é muito concorrido.

Assim sendo, reunimos algumas das principais informações sobre esse assunto para que você possa saber qual a melhor maneira de se preparar para esse concurso e obter maiores chances de sucesso.

Vai fazer concurso IBGE? Veja como se preparar

Se você está se preparando para o concurso do IBGE e deseja garantir uma das 895 vagas que o certame está oferecendo, é fundamental seguir um plano de estudos bem estruturado e eficiente.

Desse modo, confira abaixo algumas orientações para se preparar para a prova:

Tenha um bom plano de estudos

Primeiramente, para uma preparação eficaz é necessário criar um plano de estudos sólido. Assim sendo, estabeleça metas semanais e diárias, considerando sua rotina e disponibilidade de tempo.



Lembre-se: um cronograma realista e adaptado às necessidades, é essencial para manter a disciplina e a consistência nos estudos.

Conheça o edital do concurso IBGE

Antes de iniciar a sua preparação, é crucial conhecer o edital do concurso. Nele, você encontrará informações detalhadas sobre os materiais que serão cobrados, o conteúdo programático e as especificidades de cada carga. Essa leitura servirá para direcionar seus estudos de forma precisos, evitando desperdício de tempo com assuntos irrelevantes.

Dedique-se ao português

A disciplina de língua portuguesa é uma das principais nos concursos, e com o IBGE não é diferente. Portanto, reserve um tempo para estudar gramática, ortografia, regência verbal e nominal, além de aprimorar suas habilidades de interpretação de texto.

Ademais, a prática constante por meio de exercícios e resolução de provas anteriores o familiarizará com o estilo de cobrança da banca organizadora.

Foque no estudo de matérias específicas

Cada cargo no IBGE possui conhecimentos específicos que podem ser determinantes para sua aprovação. Sendo assim, dedique-se a estudar esses temas de forma aprofundada, pois geralmente têm um peso significativo na nota final.

Raciocínio lógico e matemática (RLM)

Além disso, outra matéria de grande importância nos concursos do IBGE é o raciocínio lógico. Desse modo, estude tópicos como:

Proposições;

Argumentação lógica;

Sequências numéricas e;

Lógica matemática.

A resolução de questões e exercícios é crucial para aprimorar suas habilidades nessa área.

Mantenha-se atualizado

O IBGE é responsável por produzir dados e estatísticas sobre diversos aspectos da sociedade brasileira. Portanto, estar atualizado é fundamental.

Dessa maneira, acompanhe as últimas notícias por meio de jornais, revistas e portais de notícias para garantir um bom desempenho nas questões relacionadas à atualidade.

Faça resoluções de provas anteriores

Uma estratégia valiosa é resolver provas anteriores do concurso do IBGE. Isso o familiarizará com o estilo das questões, permitirá identificar os tópicos mais recorrentes e aprimorar sua velocidade de raciocínio. Além disso, ao resolver as questões, você poderá identificar suas dificuldades e trabalhar nelas de forma direcionada.

Faça simulações com as mesmas condições do dia da prova

À medida que o dia da prova se aproxima, faça simulações para se preparar mentalmente. Dessa forma, realize simulados em condições semelhantes ao exame, como tempo limite e ambiente silencioso. Isso ajudará a reduzir a ansiedade e aumentar sua confiança.

Cuidado da sua saúde

Além disso, uma preparação eficiente também inclui cuidar da sua saúde física e mental. Mantenha uma alimentação balanceada, faça exercícios físicos regulares e reserve um tempo para relaxar e descansar.

Tenha em mente que uma mente e um corpo saudável são fundamentais para o desempenho nos estudos.

Revise e mantenha a calma

Revisar o conteúdo treinado e evitar a sobrecarga de informações também é muito importante para aumentar as chances de aprovação na prova do concurso IBGE.

Desse modo, mantenha a calma e confie na sua preparação. Além disso, lembre-se de que o dia da prova é o momento de colocar em prática tudo o que você aprendeu.

Busque apoio profissional

Por fim, se você está enfrentando dificuldades em sua preparação ou deseja aprimorar seu desempenho em áreas específicas, considerar a ajuda de um desafio profissional pode ser uma ótima escolha. Isso porque tutores ou professores particulares podem oferecer orientação personalizada, ajudando a superar obstáculos e aperfeiçoando seu conhecimento em matérias-chave do concurso. Ademais, eles podem fornecer estratégias de estudo, revisar seu progresso e direcioná-lo para os recursos de aprendizagem mais práticos.

Agora que você já sabe como se preparar para o concurso IBGE, siga as orientações para aumentar suas chances de aprovação.

