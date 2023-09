A Caixa Econômica Federal é um dos bancos mais desejados pelos concurseiros. Afinal, oferece vagas para nível médio e superior, com salários atrativos, benefícios variados e possibilidade de crescimento profissional.

Além disso, a Caixa é uma instituição pública de grande importância social e econômica, que atua em diversos programas e projetos do governo federal.

Mas será que vai ter concurso Caixa Econômica 2024? Essa é uma pergunta que muitos candidatos estão se fazendo, diante da expectativa de um novo edital para o próximo ano.

Neste artigo, vamos te mostrar as últimas informações sobre o concurso Caixa Econômica 2024, com base em fontes oficiais e confiáveis. Assim como, você também vai conferir dicas de como se preparar para as provas e garantir a sua aprovação.

Concurso Caixa Econômica 2024: situação atual

O último concurso da Caixa Econômica Federal foi realizado em 2014, para os cargos de Técnico Bancário (nível médio), Engenheiro (nível superior) e Médico do Trabalho (nível superior). Com isso, o edital ofereceu 9.873 vagas para cadastro reserva, sendo 9.645 para Técnico Bancário, 110 para Engenheiro e 118 para Médico do Trabalho.

Os salários variaram de R$ 2.025,00 a R$ 8.041,00. Além disso, garantiram benefícios como auxílio-alimentação, auxílio-refeição, auxílio-creche, participação nos lucros e plano de saúde.

O concurso teve mais de um milhão de inscritos e foi organizado pelo Cespe (atual Cebraspe). Quanto a aplicação das provas, elas aconteceram em abril de 2014 e consistiram em questões objetivas de conhecimentos básicos e específicos, além de uma redação. Ademais, os candidatos também passaram por exames médicos admissionais e por um processo de integração.



Você também pode gostar:

Desde então, a Caixa vem convocando os aprovados no concurso de 2014, conforme a sua necessidade e disponibilidade orçamentária. Até o momento, cerca de 3 mil candidatos foram chamados para assumir os cargos de Técnico Bancário, Engenheiro e Médico do Trabalho.

No entanto, o concurso de 2014 já está próximo do seu prazo de validade, que termina em junho de 2024. Além disso, a Caixa ainda tem um déficit de pessoal estimado em mais de 15 mil funcionários. Por isso, há uma grande expectativa de que um novo concurso seja realizado em 2024.

Previsão de um novo certame

Ainda não há uma confirmação oficial sobre o concurso Caixa Econômica 2024, mas há alguns indícios que apontam para essa possibilidade. Um deles é a inclusão de recursos para a realização de concursos públicos na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2024.

Segundo o documento, a Caixa tem uma previsão orçamentária de R$ 20 milhões para contratação por concurso público no próximo ano. Assim, outro indício é a manifestação do presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Na ocasião, afirmou em uma live realizada em agosto de 2023 que o banco pretende fazer um novo concurso em breve.

Ele disse que o concurso tem como objetivo preencher os cargos de nível médio e superior e que terá vagas para todo o país. Além disso, há uma pressão dos sindicatos dos bancários e dos órgãos fiscalizadores para que a Caixa realize um novo concurso o quanto antes.

Em síntese, eles argumentam que o banco precisa repor o seu quadro de pessoal para melhorar a qualidade do atendimento aos clientes. Assim como, aos beneficiários dos programas sociais do governo federal.

Concurso Caixa Econômica 2024: provável edital

Como ainda não há um edital oficial do concurso Caixa Econômica 2024, podemos nos basear no edital anterior, de 2014, para ter uma ideia do que esperar. Sendo assim, é provável que o concurso mantenha a mesma estrutura e o mesmo conteúdo programático, com algumas atualizações e adequações.

Desse modo, o concurso deve ofertar vagas para os cargos de:

Técnico Bancário: nível médio, com salário inicial de R$ 3.022,37 + benefícios;

Engenheiro: nível superior, com salário inicial de R$ 8.948,32 + benefícios;

Médico do Trabalho: nível superior, com salário inicial de R$ 4.873,23, + benefícios.

A organização do concurso ficará por responsabilidade da Cebraspe e ter provas objetivas de conhecimentos básicos e específicos, além de uma redação. Além disso, a aplicação das provas devem acontecer em todas as capitais e em diversas cidades do interior do país.

Os conhecimentos básicos devem abranger as disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, Raciocínio Lógico, Atualidades, Ética e Legislação Específica da Caixa. Ao passo que, os conhecimentos específicos devem variar de acordo com o cargo e a área de atuação.

Neste artigo, você viu as últimas informações sobre o concurso Caixa Econômica 2024, com base em fontes oficiais e confiáveis. Ademais, você também viu dicas de como se preparar para as provas e garantir a sua aprovação.

Esperamos que você tenha gostado e que possa realizar o seu sonho de trabalhar na Caixa. Por fim, lembre-se de que a preparação é a chave para o sucesso nos concursos públicos.