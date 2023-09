Vai ter corte em massa para 84% dos beneficiários?

O Bolsa Família é o maior programa social do Brasil, auxiliando cerca de 21 milhões de famílias de baixa renda com o valor mínimo de R$ 600. Devido a sua abrangência e popularidade, todos os dias milhares de notícias são produzidas a respeito do programa, sendo que algumas são verdadeiras e outras não.

Recentemente, um vídeo está viralizando na internet entre os beneficiários do Bolsa Família. Nele, uma mulher desconhecida faz um anúncio importante aos beneficiários do programa: o governo federal está realizando cortes em massa, e apenas 16% das famílias beneficiárias continuarão a receber os pagamentos.

Além disso, a mulher cita no vídeo uma portaria do Bolsa Família, datada de 24 de agosto de 2023, e que supostamente contém as previsões legais deste corte nos cadastros. Confira a seguir algumas mensagens que estão circulando em conjunto com o vídeo nas redes sociais.

“Somente 16% dos que já recebem continuarão recebendo. Infelizmente o pobre, analfabeto, pessoas humildes, não têm acesso à portaria do desgoverno”. Outra versão afirma: “Portaria de 24 de agosto de 2023 manda cortar 84% dos beneficiados com Bolsa Família. Ou seja, 16 a cada 100 apenas continuarão recebendo. Vocês sabiam?”. Mas será que isso realmente é verdade?

Sendo assim, é muito importante checar se as informações deste vídeo são realmente verdadeiras. Para isso, o site “Boatos.org” realizou uma análise se o governo federal iria mesmo manter apenas 16% dos beneficiários do programa, e o que diz a portaria do governo citada no vídeo, já que é assunto que pode assustar muitos beneficiários do Bolsa Família atualmente.

Bolsa Família será cortado em massa?

As informações contidas no vídeo não são verdadeiras. O governo federal até está realizando atualizações cadastrais no programa social, assim como outras medidas, no entanto, elas visam evitar fraudes no benefício.

Isso ocorre, por exemplo, nos casos de pessoas que já pertencem a uma família, e realizam um cadastro unipessoal paralelo no Bolsa Família, na tentativa de burlar o sistema e obter ganhos adicionais. A portaria do governo citada fala justamente sobre uma dessas medidas que visam combater as fraudes nos cadastros, porém em nenhum momento prevê um corte de 84% dos beneficiários do programa.



Também é importante destacar que o vídeo e os textos que estão circulando pelas redes sociais possuem diversas características de uma fake news, como tom alarmista, erros de português e um caráter vago.

O que diz a portaria do governo federal?

Em um trecho da portaria do governo citada no vídeo, o valor de 16% aparece como um limite, causando a confusão contida na notícia que se espalhou. Confira a seguir o trecho em questão, e o que ele realmente significa:

“Fica definido como limite máximo de atendimento de famílias unipessoais no PBF (Programa Bolsa Família) a taxa de 16% (dezesseis por cento) do total de famílias beneficiárias atendidas pelo Programa no município”.

Sendo assim, é possível concluir que 16% do total de beneficiários do Bolsa Família poderão ser de famílias unipessoais, medida tomada visando evitar as fraudes em cadastros deste tipo. Em nenhum momento a portaria do governo afirma que o benefício seria pago a apenas 16% dos cadastrados, e que os outros 84% seriam cortados.