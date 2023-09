Vai ter HORÁRIO DE VERÃO? Confira a decisão do Governo Lula

O horário de verão é um tema que sempre gera discussões e opiniões divergentes. Desde 2019, quando foi suspenso durante o governo de Jair Bolsonaro, a questão sobre a sua volta tem sido amplamente debatida. Agora, em 2023, surge a pergunta: será que teremos o horário de verão novamente?

A Avaliação do Ministério de Minas e Energia

Uma das principais razões para a suspensão do horário de verão em 2019 foi a avaliação da área técnica do Ministério de Minas e Energia de que a medida não era mais necessária. Agora, em 2023, essa avaliação se mantém. De acordo com os dados mais recentes do Operador Nacional do Setor Elétrico (ONS), os níveis dos reservatórios das hidrelétricas estão acima de 70% nas regiões sudeste, centro-oeste, nordeste e norte. Além disso, a oferta de fontes renováveis também é considerada suficiente para garantir o fornecimento de energia.

Esses fatores levaram a área técnica do Ministério de Minas e Energia a concluir que não há necessidade de retomar o horário de verão no momento. A situação atual dos reservatórios e a disponibilidade de energia renovável são consideradas adequadas para suprir a demanda.

A História do Horário de Verão no Brasil

O horário de verão no Brasil teve início em 1931, durante o governo de Getúlio Vargas. No entanto, a medida só passou a ser adotada anualmente a partir de 1985. Durante esse período, o horário de verão foi uma estratégia utilizada para aproveitar a iluminação natural e economizar energia elétrica.

Em 2019, durante a gestão do presidente Jair Bolsonaro, o horário de verão foi suspenso. Essa decisão gerou discussões e opiniões divergentes, tanto por parte da população quanto de especialistas. Enquanto alguns defendem que a medida economiza energia e beneficia setores como comércio e turismo, outros argumentam que o horário de verão causa transtornos ao ajustar os relógios e interfere no ritmo biológico das pessoas.

A Opinião do Setor de Bares e Restaurantes

Uma das entidades que defendem a volta do horário de verão é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel). Segundo a associação, a medida é vantajosa para estimular a atividade comercial no período entre a tarde e a noite, aproveitando o maior período de incidência solar após o término da jornada de trabalho. A Abrasel estima que a receita do setor possa aumentar de 10% a 15% com a adoção do horário de verão.



Além disso, a associação ressalta que o turismo também seria beneficiado, uma vez que os turistas tendem a aproveitar mais o destino, estendendo suas atividades até mais tarde. Esses argumentos são importantes, principalmente em um momento de recuperação econômica como o que estamos enfrentando.

A Opinião da População

A opinião da população em relação ao horário de verão também é dividida. Em uma enquete informal realizada no perfil do ex-presidente Lula no X (ex-Twitter), 66,2% dos usuários se mostraram favoráveis à volta do horário de verão, enquanto 33,8% foram contra. A enquete contou com o voto de 2,3 milhões de contas em apenas 24 horas.

Essa enquete demonstra que há uma parcela significativa da população que ainda vê benefícios no horário de verão. No entanto, é importante considerar que essa pesquisa não tem caráter científico e não representa a opinião de toda a população brasileira.

Horário de Verão em Outros Países

O horário de verão não é exclusividade do Brasil. Muitos países ao redor do mundo adotam essa medida, cada um com suas próprias justificativas e peculiaridades. Nos Estados Unidos, por exemplo, o horário de verão é adotado em grande parte do país para aproveitar a luz solar durante o verão, economizando energia elétrica.

Já na Europa, o horário de verão é uma medida adotada pela União Europeia, com o objetivo de economizar energia e aproveitar o período de maior luminosidade. No entanto, a medida tem sido cada vez mais questionada e alguns países, como a Finlândia, já optaram por não adotá-la mais.

Opiniões divergentes

A decisão sobre a volta do horário de verão em 2023 ainda gera discussões e opiniões divergentes. Enquanto o Ministério de Minas e Energia avalia que a medida não é necessária no momento, entidades como a Abrasel defendem a sua volta, argumentando que isso poderia impulsionar o setor de bares e restaurantes e beneficiar o turismo.

É importante considerar todos os aspectos envolvidos na decisão, como a situação dos reservatórios de hidrelétricas, a oferta de fontes renováveis, a opinião da população e as experiências de outros países. Cabe ao governo, levando em conta todos esses fatores, tomar a decisão que melhor atenda aos interesses da população e do país como um todo.

Desta forma, oficialmente, o que se sabe até o momento sobre a volta do horário de verão no Brasil em 2023, diz respeito à afirmação do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Na última quarta-feira (27), ele pontuou que não há indícios de necessidade da volta desta medida. Segundo Silveira, isso se deve ao atual cenário das usinas hidrelétricas que estão em excelentes condições de armazenamento, o que não era visto há alguns anos.