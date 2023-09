Vai viajar? Veja novas regras para você evitar multa no feriado

Muitas famílias aproveitam os feriados prolongados para pegar a estrada e desfrutar de momentos de lazer. No entanto, é essencial estar atento às mudanças recentes na legislação de trânsito que podem complicar sua viagem e resultar em multas durante as férias. Neste artigo, vamos abordar cinco novidades que todos os motoristas e pedestres devem conhecer para evitar problemas com as autoridades e garantir um passeio tranquilo.

Uso de Películas Escurecidas nos Vidros do Veículo

Uma das mudanças na legislação de trânsito que requer atenção é o uso de películas escurecidas nos vidros do veículo. Antes, era permitido utilizar películas com qualquer nível de transparência, porém, agora existem limites estabelecidos. De acordo com as novas regras, os vidros dianteiros devem permitir a passagem de, no mínimo, 70% da luminosidade. Para os vidros laterais dianteiros e traseiros, o percentual mínimo é de 50%.

É importante respeitar essas novas determinações para evitar multas. Caso o veículo seja flagrado com películas fora do padrão estabelecido, o condutor estará sujeito a penalidades, como a aplicação de uma multa e a perda de pontos na carteira de habilitação.

Avançar com o Carro no Sinal Vermelho

Outra mudança relevante diz respeito à autorização para avançar com o carro mesmo com o semáforo vermelho. Antes, essa prática era considerada infração gravíssima, porém, agora existem algumas situações em que é permitido realizar a manobra. A nova regra estabelece que o condutor pode avançar no sinal vermelho, desde que esteja aguardando há pelo menos três minutos e que não exista fiscalização no local.

No entanto, é fundamental ter cautela ao optar por essa ação. Mesmo com a nova regulamentação, é necessário avaliar cuidadosamente a segurança da via e dos demais condutores antes de avançar no sinal vermelho. Caso contrário, o motorista poderá ser autuado e receber uma multa.

Nomenclatura das Categorias da CNH

Outra novidade se refere à nomenclatura das categorias da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Anteriormente, as categorias eram representadas por letras, como B (carro), C (caminhão) e D (ônibus). Com as mudanças, as categorias passaram a ser representadas por números, facilitando a compreensão e padronizando a identificação dos veículos que o motorista está habilitado a conduzir.

É fundamental conhecer a nova nomenclatura das categorias da CNH para evitar equívocos e problemas com as autoridades de trânsito. Caso seja flagrado conduzindo um veículo fora da categoria para a qual está habilitado, o condutor estará sujeito a multas e penalidades.

Novas Regras para Uso do Farol Baixo

Outra mudança importante é a regra para o uso do farol baixo durante o dia. Antes, era obrigatório manter o farol baixo aceso em rodovias, independentemente do horário. Agora, a nova regra estabelece que o uso do farol baixo é obrigatório apenas durante o dia em rodovias de pista simples, sob chuva, neblina ou cerração.

É essencial estar atento a essa alteração para evitar multas e garantir a segurança no trânsito. Lembre-se de acender o farol baixo durante o dia em rodovias de pista simples nas condições mencionadas, evitando assim penalidades e contribuindo para a prevenção de acidentes.

Uso de Cadeirinha para Crianças

Por fim, é importante ressaltar a obrigatoriedade do uso de cadeirinha para crianças no veículo. A lei determina que crianças com até 10 anos de idade devem ser transportadas no banco traseiro e utilizar dispositivos de retenção adequados para sua faixa etária. Essa medida visa garantir a segurança dos pequenos durante os deslocamentos.

Portanto, é fundamental utilizar a cadeirinha corretamente, de acordo com a idade e o peso da criança. Caso seja flagrado transportando uma criança sem o dispositivo de retenção adequado, o condutor estará sujeito a multas e penalidades, além de colocar em risco a vida e a integridade física da criança.

Ao planejar uma viagem durante as férias, é fundamental estar atualizado sobre as mudanças recentes na legislação de trânsito. As novidades abordadas neste artigo, como o uso de películas escurecidas nos vidros do veículo, a autorização para avançar no sinal vermelho, a nomenclatura das categorias da CNH, as regras para uso do farol baixo e o uso de cadeirinha para crianças, são essenciais para garantir um passeio tranquilo, evitando multas e problemas com as autoridades. Portanto, esteja sempre atento às regras de trânsito e aproveite suas férias com segurança.