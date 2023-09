Vale a pena usar o saldo para quitar dívidas?

Uma dúvida que frequentemente assola trabalhadores com carteira assinada é se é possível utilizar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para quitar dívidas. Essa indagação tornou-se ainda mais presente após mudanças recentes nas regras de saque do FGTS, que passaram a permitir o acesso a parte dos fundos em situações que vão além da demissão sem justa causa, doenças graves ou aquisição de imóveis.

Sim, é possível utilizar o saldo do FGTS para quitar dívidas, além de ser recomendado. Isso se deve ao fato de que, quando se está endividado, é necessário lidar com juros, multas e encargos financeiros diversos, que apenas agravam a situação dia após dia. Assim, sempre que surge um dinheiro extra na conta do trabalhador e este se encontra endividado, a opção mais indicada é quase sempre direcionar esse valor para quitar os débitos pendentes.

É vantajoso quitar dívidas com o saldo do FGTS?

Para especialistas em educação financeira, quitar as dívidas com o saldo do FGTS não apenas alivia a pressão financeira sobre o devedor, como também auxilia na reconstrução de sua saúde financeira, permitindo que ele volte a planejar seu futuro com mais tranquilidade. Portanto, usar o FGTS para pagar dívidas pode ser uma estratégia inteligente para evitar o acúmulo de despesas.

Uma das principais vantagens de se livrar das dívidas é a possibilidade de voltar a ter acesso ao crédito no mercado financeiro. Ter o nome negativado impede a obtenção de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e outras formas de crédito pessoal. Após a regularização, as instituições financeiras estarão mais propensas a conceder empréstimos e financiamentos.

No entanto, é importante lembrar que essa é uma decisão pessoal e deve ser avaliada cuidadosamente, levando em consideração as particularidades de cada situação financeira. Antes de tomar qualquer medida, é aconselhável consultar um especialista financeiro para garantir que a utilização do FGTS seja feita de forma adequada e dentro da legalidade.

Veja como sair da inadimplência com o saque-aniversário

O uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para pagar contas é uma estratégia financeira que pode ser extremamente útil, mas exige planejamento cuidadoso. Antes de decidir utilizar o Fundo de Garantia para quitar dívidas, é essencial organizar o orçamento, já que isso permitirá identificar as dívidas prioritárias.



Você também pode gostar:

A modalidade de Saque-Aniversário do FGTS permite que os trabalhadores retirem parte do saldo anualmente, no mês do seu aniversário. Portanto, enquanto aguarda o mês de saque, o trabalhador pode aproveitar para se organizar financeiramente e definir quais dívidas serão quitadas.

É possível verificar o valor que estará disponível para saque consultando o extrato do FGTS ou o aplicativo FGTS. É importante lembrar que o valor pode variar de acordo com o saldo disponível na conta do Fundo de Garantia.

Caso o valor do Saque-Aniversário não seja suficiente para quitar todas as dívidas, os trabalhadores podem entrar em contato com o credor para negociar. Além disso, existe a possibilidade de contatar uma instituição financeira que ofereça a antecipação da modalidade de saque.

Apesar da possibilidade de antecipar o Saque-Aniversário do FGTS, os trabalhadores devem ter em mente que nesses casos existe a incidência de juros. Sendo assim, é recomendado analisar as condições de contratação para conferir se realmente vale a pena.